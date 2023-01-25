Любая информация о коррупции будет тщательно проверена: Залужный отреагировал на расследование в Минобороны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на скандал с завышенными ценами на продукты питания для армии. Он также вступился за министра обороны Украины Алексея Резникова.

Видео дня

Залужный отметил, что в Минобороны исповедуется "нулевая толерантность к коррупции". Об этом он написал в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ призвал тщательно проверять обвинения в коррупции в адрес Минобороны и посоветовал не перекладывать ответственность подчиненных на руководителя, потому что это не только вредит делу, но и противоречит принципам НАТО.

"Перевод ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти. Это касается и Министерства обороны, и Вооруженных сил", – подчеркнул главнокомандующий.

Залужный отметил, что система военного управления должна быть непоколебимой, особенно в условиях войны.

По словам главнокомандующего, из-за полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, потребности украинского войска стремительно выросли. Но военное руководство одолевает эти вызовы и украинские защитники обеспечены амуницией, формой и питанием, надлежащего качества и в достаточном количестве, отметил Залужный.

Напомним, что сам Валерий Залужный передал на нужды ВСУ миллион долларов, полученных по наследству от американца украинского происхождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий уволен с должности после скандала вокруг приобретения продуктов для армии по завышенным ценам.

Также в результате ряда кадровых решений в Кабмине должность потерял и заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!