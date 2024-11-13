Советник Зеленского на KJF-2024 заявил, что 'Америка превыше всего' и поддержка Украины – это одно и то же

Политическая позиция "Америка превыше всего", которую декларирует команда Дональда Трампа, и дальнейшая поддержка Украины во время войны с Россией – это фактически одно и то же. Такое мнение во время Пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) выразил Эндрю Мак, советник президента Украины, руководитель Вашингтонского офиса юридической фирмы Asters.

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"Если вы сторонник лозунга "Make America great again", то вы поддерживаете Украину в этой войне, независимо от того, вы республиканец старой школы или вы новый республиканец. Я не думаю, что кто-нибудь в команде Трампа хочет, чтобы Россия победила. Никто", – уверен Мак.

По его данным, сейчас в команде Трампа ведутся дебаты по вопросу, как США могут помочь Украине победить, но президент Трамп лично очень предан идее окончания этой войны на условиях, которые позволят Украине достичь продолжительного и устойчивого мира.

"Между президентом Трампом и украинской стороной существуют очень хорошие отношения", – сообщил советник. В то же время Мак констатирует, что в США существует огромная двухпартийная поддержка как Украины, так и Израиля, но очевидно, что Израиль имеет гораздо более глубокие связи с обеими партиями и истеблишментом, чем Украина.

"Израиль занимает особое место в американской политике и американском менталитете. Украина сейчас только начинает занимает это место", – считает Мак.

Однако он уверен, что Украина продолжит борьбу и не согласится на мир на условиях, не обеспечивающих ее будущее. Мак напомнил, что Украина шокировала мир своим сопротивлением, в частности тем, что, не имея собственного морского флота, почти уничтожила Черноморский флот России.

"Президент Трамп считает себя гораздо более сильным лидером, чем нынешний президент. Он не будет играть, и Путин знает об этом", – уверен Мак.

Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) проходит уже пятый год подряд. В этом году он организован в онлайн-формате, а центральной площадкой стал Вашингтон. Организаторами Kyiv Jewish Forum являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post.

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Напомним, президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума отметил: украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение администрации, которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю.