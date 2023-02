Соучредитель Pink Floyd заявил о ''спровоцированном'' вторжении РФ в Украину во время включения в Совбез ООН и попал под критику. Видео

Соучредитель Pink Floyd Роджер Вотерс был участником Совета безопасности ООН. Там он заявил, что вторжение Российской Федерации в Украину было спровоцировано.

Об этом сообщило издание Reuters. Артист проводил свое выступление в формате онлайн по приглашению РФ.

Как известно, именно Россия стала инициатором заседания ООН. Причина этого – поставка оружия с Запада.

Соучредитель Pink Floydпрокомментировал эту ситуацию и высказался о войне в целом.

"Российское вторжение в Украину не было непровоцировано. Поэтому я также осуждаю тех, кто причастен к этому", – заявил он.

Высказывание артиста не осталось незамеченным – на это сразу отреагировал постпред Украины в ООН Сергей Кислица. В ответ он вспомнил слова одной из известнейших песен Pink Floyd – Another Brick in the Wall.

"Это иронично и даже лицемерно – Вотерс пытается оправдать очередное вторжение. Его бывшим фанатам должно быть грустно от того, что он участвует "кирпич на стене" российской пропаганды", – заявил дипломат.

После Совбеза ООН Кислица публиковал в своих социальных сетях послания с критикой в адрес соучредителя Pink Floyd.

"Что это могло быть в этот раз, мистер Уотерс? С вины со свастиками и серпом и молотом, как на некоторых ваших спектаклях, осужденных за антисемитизм ? Или, может быть, лицо Путина и Гитлера? В конце концов, не господин ли Уотерс в одном из своих интерв. назвал Путина "новым Гитлером"?" – говорится еще в одном сообщении украинского дипломата.

