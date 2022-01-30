Сотрудница телеканала 'Рада' призналась в ненависти к украинскому языку. Видео

Работница государственного телеканала "Рада" Полина Шишкина заявила, что ненавидит украинский язык. При этом национальный флаг она назвала "таким себе" и отметила, что его создатели могли бы придумать дизайн получше.

Соответствующее видео публиковало Facebook-сообщество "Неизвестный патриот". Там рассказали, что девушка начинала свою карьеру на "1+1", а затем больше года работала на телеканале "Live".

В начале января она получила должность гостевого администратора на канале "Рада". Интересно, что в соцсетях Шишкиной из образования указаны только школа и Киевский колледж легкой промышленности.

"Я ненавижу украинский язык... Кстати, такой себе (о национальной флаге – Ред.), могли бы дизайн другой сделать, нормальный, потому что это п*здец", – говорит девушка на видео.

Видео дня

После скандала Шишкина записала обращение с извинениями за свои слова. А государственный телеканал, как пишут СМИ, уволил одиозную сотрудницу.

"Считаю, что это было неправильно, особенно будучи дочерью участника АТО. Я, как минимум, не имела на это право. Полностью осознаю свою ошибку и призываю не повторять ее. Особенно учитывая нашу геополитическую ситуацию", — сказала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из киевских лицеев учительница возмутилась из-за просьбы ученика общаться на украинском. Она заявила, что гордится тем, что русская, а не украинка. После скандала преподавательнице объявили выговор. Она заявила, что раскаивается и пообещала уволиться.

Также мы писали, что в Харькове администратор кафе Zdorovo EST отказался обслуживать клиентов на украинском языке. Помимо этого, он передразнивал их и кривлялся.