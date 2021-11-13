Состояние Саакашвили серьезно ухудшилось, нужна реанимация, – Ясько

В субботу, 13 ноября, состояние Михеила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог встать с постели и нуждается в срочной эвакуации в реанимацию.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Лиза Ясько. Она добавила, что в тюрьме нет медицинского оборудования.

Нардепка сообщила, что к месту содержания Саакашвили пригнали реанимобиль, также с политиком находится его врач Николоз Кипшидзе, однако он ничего утешительного сказать не может.

"Пока заявил только это: "Время идет, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту с каждым днем ​​становится все хуже. Решением будет его смерть, другого в медицине нет", – передала Ясько слова врача Саакашвили.

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Ранее нардеп сообщала, что пока Саакашвили держит голодовку в тюрьме состояние его здоровья ухудшается. За это время он похудел более чем на 20 килограммов.

"Это большой позор, и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно смотреть на это. Нужно освобождать президента", – писала тогда Ясько.

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