Состояние Саакашвили серьезно ухудшилось, нужна реанимация, – Ясько
В субботу, 13 ноября, состояние Михеила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог встать с постели и нуждается в срочной эвакуации в реанимацию.
Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Лиза Ясько. Она добавила, что в тюрьме нет медицинского оборудования.
Нардепка сообщила, что к месту содержания Саакашвили пригнали реанимобиль, также с политиком находится его врач Николоз Кипшидзе, однако он ничего утешительного сказать не может.
"Пока заявил только это: "Время идет, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту с каждым днем становится все хуже. Решением будет его смерть, другого в медицине нет", – передала Ясько слова врача Саакашвили.
Ранее нардеп сообщала, что пока Саакашвили держит голодовку в тюрьме состояние его здоровья ухудшается. За это время он похудел более чем на 20 килограммов.
"Это большой позор, и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно смотреть на это. Нужно освобождать президента", – писала тогда Ясько.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 ноября Саакашвили вывезли из 12-й тюрьмы на вертолете. Его решили госпитализировать в больницу пенитенциарного учреждения №18 (Глданская тюрьма) в Тбилиси.
10 ноября в Тбилисском суде началось слушание в деле Саакашвили, которого обвиняют в причастности к разгону митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Под зданием инстанции собрались сотни сторонников арестованного политика.