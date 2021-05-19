Собраны детские загадки, которые взрослые могут не отгадать

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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Собраны детские загадки, которые взрослые могут не отгадать

Детские загадки на логику и мышление иногда могут заставить задуматься взрослого человека. Порой очевидный ответ удается найти, лишь нестандартно подумав.

OBOZREVATEL собрал несколько таких интересных головоломок с необычными ответами.

Загадки:

  • Если поделить 50 на половину и добавить 50, то сколько получится?

  • Что продолжает работать после того, как его выключают?

  • Почему никто до сих пор не смог забраться на вершину самого большого из известных потухших вулканов?

  • Скажите, что можно удерживать, не касаясь его руками?

  • Отгадайте, какое слово начинается на три г, а заканчивается на три я?

Ответы можно посмотреть здесь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: