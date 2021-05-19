Ответы на детские загадки, которые взрослые могут не разрешить
Детские загадки на логику и мышление иногда могут заставить задуматься взрослого человека. Порой очевидный ответ удается найти, лишь нестандартно подумав.
OBOZREVATELсобрал несколько таких интересных головоломок с необычными ответами.
Загадки:
Если поделить 50 на половину и добавить 50, то сколько получится?
Что продолжает работать после того, как его выключают?
Почему никто до сих пор не смог забраться на вершину самого большого из известных потухших вулканов?
Скажите, что можно удерживать, не касаясь его руками?
Отгадайте, какое слово начинается на три г, а заканчивается на три я?
Ответы:
150. Ведь если 50 разделить на 0.5, то получим 100, а не 25. Далее прибавляем 50 и получаем 150.
Будильник
Потому что вулкан находится на Марсе – Олимп, 26 км.
Дыхание
Тригонометрия
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Детский ребус сломал мозг пользователям соцсетей.
Собраны математические загадки, над которыми ломали голову в сети.
Опубликованы интересные головоломки для детей, которые могут поставить даже взрослого в тупик.