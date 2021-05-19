Ответы на детские загадки, которые взрослые могут не разрешить

Детские загадки на логику и мышление иногда могут заставить задуматься взрослого человека. Порой очевидный ответ удается найти, лишь нестандартно подумав.

OBOZREVATELсобрал несколько таких интересных головоломок с необычными ответами.

Загадки:

Если поделить 50 на половину и добавить 50, то сколько получится?

Что продолжает работать после того, как его выключают?

Почему никто до сих пор не смог забраться на вершину самого большого из известных потухших вулканов?

Скажите, что можно удерживать, не касаясь его руками?