Ответы на детские загадки, которые взрослые могут не разрешить

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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Ответы на детские загадки, которые взрослые могут не разрешить

Детские загадки на логику и мышление иногда могут заставить задуматься взрослого человека. Порой очевидный ответ удается найти, лишь нестандартно подумав.

OBOZREVATELсобрал несколько таких интересных головоломок с необычными ответами.

Загадки:

  • Если поделить 50 на половину и добавить 50, то сколько получится?

  • Что продолжает работать после того, как его выключают?

  • Почему никто до сих пор не смог забраться на вершину самого большого из известных потухших вулканов?

  • Скажите, что можно удерживать, не касаясь его руками?

  • Отгадайте, какое слово начинается на три г, а заканчивается на три я?

Ответы:

  • 150. Ведь если 50 разделить на 0.5, то получим 100, а не 25. Далее прибавляем 50 и получаем 150.

  • Будильник

  • Потому что вулкан находится на Марсе – Олимп, 26 км.

  • Дыхание

  • Тригонометрия

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