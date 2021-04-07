Україна стала епіцентром коронавірусу в Європі

За минулу добу, 6 квітня, в Україні зафіксували найбільше нових випадків зараження коронавірусом, а також смертей від COVID-19 серед країн Європи.

В Україні захворіли 13 276 осіб, померли 430 хворих. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers. Так, країна стала епіцентром поширення коронавірусу в Європі.

Слідом за Україною в рейтингу опинилися Німеччина – 9,6 тис. нових хворих, Польща – 8,2 тис., Франція – 8 тис., Італія – 7,7 тис., Іспанія – 6,6 тис. і Нідерланди – 5,5 тис.

У світовому рейтингу Україна потрапила на сьому сходинку після Індії – 115 тис., Бразилії – 82 тис., США – 62,2 тис., Туреччини – 49,5 тис., Аргентини – 20,8 тис. та Ірану – 17,4 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в світі шість тижнів поспіль збільшується кількість нових випадків коронавірусу, а також зростає кількість смертей. Показник на 11% більше в порівнянні з минулим тижнем.