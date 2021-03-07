Смертельное ДТП с украинцами в Польше: 28 в больнице, среди них 9 "тяжелых"

Девять украинцев, которые пострадали в ДТП в Подкарпатском воеводстве в Польше 6 марта, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Отмечается, что на 7 часов утра 7 марта в лечебных учреждениях находится 28 человек.

На месте, как отметили спасатели, работают представители Генерального консульства Украины в Люблине.

Напомним, 6 марта вблизи польского города Кашице произошло ДТП с рейсовым автобусом Познань-Херсон. Пять граждан Украины погибли, 35 получили ранения. Автомобиль ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву.

В автобусе находились 57 украинцев, в том числе двое водителей, 35 из них госпитализировали.

Вечером 6 марта автобус с 26-ю украинцами уехал из польского города Ярослав в Херсон. Многие из них имели травмы и переломы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по предварительной информации, водитель автобуса с украинцами, попавший в ДТП в Польше, не справился с управлением, что стало причиной аварии.