"Смерть врагам! ВСУ рядом": на оккупированной Херсонщине партизаны сделали предупреждение захватчикам. Фото
Патриоты на оккупированной части Херсонщины провели новую акцию сопротивления. В Геническе и Агайманах предупредили оккупантов, что освобождение захваченных ими территорий уже не за горами.
Об этом 27 марта рассказали в украинском движении сопротивления "Желтая лента". "Геническ и Агайманы демонстрируют россиянам, что сопротивление растет!" – говорится в сообщении Telegram-канала движения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Так, патриоты распространили новые листовки с посланиями для оккупантов: "Геническ – украинский город", "Слава Украине", "Смерть врагам, ВСУ рядом".
В "Желтой ленте" отметили, что распространение патриотических листовок, символических желтых лент и превращение вражеских "Z" в песочные часы является мощным инструментом поднятия морального духа украинцев.
"Именно это и делают активисты "Желтой ленты" в Геническе и Агайманах", – сообщили в движении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В оккупированном Мелитополе патриоты устроили смелую акцию, отправив на свалку российские триколоры. Активисты указали на истинное место флага РФ в Украине.
– В Крыму советуют оккупантам "убегать, пока есть возможность". Об этом идет речь в листовках, которые распространяют партизаны.
– В новом послании для оккупантов украинцы напомнили захватчикам полуострова, что время оккупации истекает и скоро виновным придется ответить за все.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!