''Смерть врагам! ВСУ рядом'': на оккупированной Херсонщине партизаны сделали предупреждение захватчикам. Фото

Патриоты на оккупированной части Херсонщины провели новую акцию сопротивления. В Геническе и Агайманах предупредили оккупантов, что освобождение захваченных ими территорий уже не за горами.

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Об этом 27 марта рассказали в украинском движении сопротивления "Желтая лента". "Геническ и Агайманы демонстрируют россиянам, что сопротивление растет!" – говорится в сообщении Telegram-канала движения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, патриоты распространили новые листовки с посланиями для оккупантов: "Геническ – украинский город", "Слава Украине", "Смерть врагам, ВСУ рядом".

В "Желтой ленте" отметили, что распространение патриотических листовок, символических желтых лент и превращение вражеских "Z" в песочные часы является мощным инструментом поднятия морального духа украинцев.

"Именно это и делают активисты "Желтой ленты" в Геническе и Агайманах", – сообщили в движении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Мелитополе патриоты устроили смелую акцию, отправив на свалку российские триколоры. Активисты указали на истинное место флага РФ в Украине.

– В Крыму советуют оккупантам "убегать, пока есть возможность". Об этом идет речь в листовках, которые распространяют партизаны.

– В новом послании для оккупантов украинцы напомнили захватчикам полуострова, что время оккупации истекает и скоро виновным придется ответить за все.