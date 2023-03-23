В Крыму патриоты оставили оккупантам ''послания'' после призыва к эвакуации: бегите, пока есть возможность. Фото

В среду, 22 марта, во временно оккупированном Крыму появились новые "послания" для российских захватчиков. Их после утренних призывов к эвакуации распространили украинские партизаны.

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Листовки появились на разных улицах Симферополя. Фотографиями из оккупированного города из OBOZREVATEL поделились читатели (чтобы посмотреть фото, прикройте страницу до конца).

На листовках изображен Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью РФ, таким, каким он станет однажды – разрушенным. Так партизаны намекнули оккупантам и предателям, что им лучше бежать из Крыма сейчас, пока мост еще стоит, потому что потом уже будет слишком поздно.

"Призыв Буданова к действию не остался неуслышанным. После того, как утром объявили эвакуацию, в Симферополе появились листовки. Бегите, это последнее предупреждение", – написал наш подписчик.

Напомним, что 22 марта в Севастополе утром прогремели взрывы. Оккупанты сразу пожаловались на атаку морских дронов.

После этого стало известно, что на радиостанциях, транслирующих сигнал на территории временно оккупированного украинского Крыма, утром того же дня звучало сообщение о возможной атаке на Крымский мост. Также было запущено предупреждение о вероятной эвакуации.

Захватчики сразу же заявили о взломе радиостанций и заговорили об "информационной атаке" Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска не только стягивают во временно оккупированный Крым свою военную технику, но и строят там новые укрепления. Враг осознает, что освобождение полуострова Вооруженными силами Украины неизбежно, и боится этого.

Оккупационные "власти" Крыма и командование российских военных сейчас активно вывозят свои семьи с полуострова.

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