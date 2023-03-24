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"Придет время – виновные ответят": в Крыму патриоты устроили смелую акцию и сделали предупреждение оккупантам. Фото и видео

Анна Паскевич
Общество
2 минуты
5,8 т.
'Придет время – виновные ответят': в Крыму патриоты устроили смелую акцию и сделали предупреждение оккупантам. Фото и видео

В оккупированном Крыму патриоты устроили новую смелую акцию сопротивления. Активисты распространяют листовки и другую украинскую символику, а также превращают Z-символы оккупантов в песочные часы.

Видео дня

Кроме того, на одной из листовок крымчане сделали предупреждение для захватчиков: "Придет время – виновные ответят". Об этом 24 марта рассказали в украинском движении сопротивления "Желтая лента" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Активисты движения "Желтая лента" в Крыму превращают Z-символы в песочные часы, это означает только одно – время оккупации истекает. Приближается время свободы!" – пишет Telegram-канал движения.

Патриоты отметили, что борьба на оккупированных территориях Украины продолжается несмотря на многочисленные вызовы, с которыми сталкиваются украинцы.

Более того, сопротивление народа растет с каждым днем.

''Придет время – виновные ответят'': в Крыму патриоты устроили смелую акцию и сделали предупреждение оккупантам. Фото и видео
''Придет время – виновные ответят'': в Крыму патриоты устроили смелую акцию и сделали предупреждение оккупантам. Фото и видео
''Придет время – виновные ответят'': в Крыму патриоты устроили смелую акцию и сделали предупреждение оккупантам. Фото и видео
''Придет время – виновные ответят'': в Крыму патриоты устроили смелую акцию и сделали предупреждение оккупантам. Фото и видео
''Придет время – виновные ответят'': в Крыму патриоты устроили смелую акцию и сделали предупреждение оккупантам. Фото и видео
''Придет время – виновные ответят'': в Крыму патриоты устроили смелую акцию и сделали предупреждение оккупантам. Фото и видео
''Придет время – виновные ответят'': в Крыму патриоты устроили смелую акцию и сделали предупреждение оккупантам. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным ГУР Минобороны Украины, оккупанты в Крыму начали эвакуацию. Они очень активно продают жилье и увозят свои семьи с полуострова.

– Недвижимость распродают по дешевке, чтобы успеть до контрнаступления ВСУ.

– На днях над Крымом вновь подняли флаг Украины – акция прошла в селе Грушевка Судакского района.

Патриоты в Крыму советуют захватчикам "убегать, пока есть возможность".

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