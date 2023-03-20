''Мелитополь – это Украина'': в городе устроили новую патриотическую акцию и отправили на свалку триколоры. Фото

Патриоты в оккупированном Мелитополе провели новую акцию сопротивления. Жители города распространяют украинскую символику и выбрасывают российские триколоры, которые раздают захватчики.

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Таким образом активисты указали на истинное место флагов РФ в Украине. Об этом 20 марта рассказали в движении сопротивления "Желтая лента" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Вот наглядное отражение отношения украинцев к "русскому миру" – мусор должен быть на мусорке, именно туда и отправляется оккупантский триколор. Мелитополь – это Украина и это неизменно!" – говорится в сообщении активистов.

Кроме того, в "Желтой ленте" рассказали, что за последнюю неделю к ним присоединились десятки мелитопольцев.

Активисты распространяют на улицах оккупированного города патриотические листовки и граффити, напоминая о приближении освобождения Мелитополя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские партизаны намекнули, что оккупантов в Мелитополе ждут "сюрпризы". В городе начала действовать организация "Атеш", которую создали украинцы и крымские татары.

– Генерал армии США Бен Ходжес назвал первоочередной приоритет для освобождения Мелитополя. По его словам, это прекращение движения российской логистики через Мариуполь и сам Мелитополь в оккупированный Крым.

– На Запорожском направлении начинается формирование будущего поля боя, что напоминает операцию по освобождению правобережья Херсонщины. Запорожский фронт оживает, отметил военный эксперт Сергей Згурец.