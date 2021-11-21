Смехотерапия: как больничные клоуны помогают маленьким пациентам победить болезнь

Сегодня многие исследователи говорят о положительном влиянии смеха на процесс лечения и выздоровления. Так, одним из наиболее популярных нетрадиционных методов терапии стала так называемая клоунотерапия, или лечение смехом.

Во многих клиниках есть больничные клоуны, задача которых – помочь в процессе социально-культурной реабилитации больному ребенку. Подробнее о необычном методе лечения и о том, почему он стал отдельной профессией, рассказывает OBOZREVATEL.

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Задача больничного клоуна – поспособствовать восстановлению эмоционального состояния ребенка, пострадавшего от продолжительного пребывания в больнице.

Клоунотерапия, или, как ее еще называют, больничная (медицинская) клоунада, призвана помочь детям в трудных кризисных ситуациях, детям, которые проходят длительное и агрессивное лечение, которые остались без опеки родителей и которым нужно адаптироваться в больничной обстановке.

Посредством игры, арт-терапии, интерактивного общения, театральных и психологических приемов больничные клоуны помогают маленьким пациентам снять психологическую нагрузку до и после операции, отвлечься и уменьшить боль от медпроцедур, мотивируют к правильному и вместе с тем веселому принятию пищи и медикаментов.

Первые профессиональные больничные клоуны появились в США в 1986 году. Но только в 1998 году, после выхода трагикомедии "Целитель Адамс", рассказывающей историю известного врача и больничного клоуна Пэтча Адамса (его сыграл комик Робин Уильямс), интерес к этой профессии резко вырос.

В мире на сегодняшний день – более 30 организаций медицинской клоунады. Часть из них – волонтерские, часть – профессиональные, где работа больничным клоуном подразумевает прохождение специального обучения и подготовки.

Примечательно, что в Израиле эта профессия носит название "смехотерапевт" и имеет особый статус. Курсы больничной клоунады есть на базе многих университетов страны, где учат быть одновременно актером, комиком, врачом, психологом и воспитателем.

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