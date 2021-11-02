Личные границы: как нужно отвечать на бестактные вопросы и говорить 'нет' свекрови. Интервью с психологом

Во время пандемии коронавируса и затяжной изоляции с близкими, люди стали все чаще задумываться о личных границах. Где заканчивается личный комфорт и свободный выбор, а где начинается влияние других на собственные решения?

Психотерапевт и семейный психолог Алена Щербань рассказала специально для OBOZREVATEL, как выстраивать личные границы, зачем их вообще защищать и как быть с родственниками, которые не понимают слова "нет".

– Как правильно отвечать на бестактные вопросы касательно личной жизни со стороны друзей, родителей и коллег?

– Если ваши друзья, родители, коллеги пробуют вмешаться в вашу личную жизнь, вам нужно понимать, что это нарушение ваших личных границ. И тогда неплохо бы уточнить: "Почему вы об этом спрашиваете? Вам это нужно для чего?".

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Или можно спросить: "Скажите, пожалуйста, всегда ли вам удаются беседы, которые вы начинаете именно такими бестактными вопросами? Вам на самом деле интересны такие подробные детали моей личной жизни? Что именно вас побуждает задавать такие личные вопросы?".

– Как быть с тещей или свекровью, которые не понимают слово "нет"?

– Здесь стоит держать свои границы. Если вы не хотите слышать какие-то неудобные вещи, не посвящайте этих людей в свои ситуации. Тогда у них будет намного меньше информации, которой они воспользуются против вас.

– Как найти в себе силы прекратить отношения с человеком, из-за которого "задыхаешься" и чувствуешь себя несвободно?

– Для начала стоит понять, как вы попали в такие отношения. Возможно, вы для комфорта или из-за детских травм каких-то выбрали себе такого человека. Чем этот человек для вас важен? За что вы его любите?

Если он проявляет по отношению к вам насилие, то любите ли вы себя или это какой-то детский способ обслужить свои потребности?

Можно пойти на психотерапию и проработать со специалистом свои границы: как я позволяю своему партнеру их нарушать? Что я для этого делаю? Какие способы остановки я знаю? Как я могу позаботиться о себе?

– Как быть хорошим родителем и не нарушать границы ребенка?

– Для начала нужно любить и уважать ребенка. Если он хочет побыть один в спальне и закрывает дверь, то перед тем, как туда врываться, нужно постучать. Важно предоставлять выбор ребенку, а не решать за него. Дать ему выбор: надеть красное платье или синее. Интересоваться, хочет ли он на обед пюре или гречку. Ребенок всегда должен иметь выбор.

И если вы умеете слушать и с уважением относитесь к его жизни, впоследствии ребенок будет вас слушать и с уважением относиться к вам и вашим просьбам.

Психолог Алена Щербань рекомендует использовать несколько действующих тактик и подходов.

Что говорить…

если за вас пытаются принять какое-либо решение

– Ты понимаешь, что пытаешься принять решение за меня? Даже не спросив моего мнения. У меня есть свои желания и потребности. Когда ты решаешь за меня, как мне будет лучше, я как будто нахожусь под твоим контролем. Мне от этого неприятно. Я хочу сам принимать решение. Я самостоятельный человек и заслуживаю уважения.

если вас пытаются критиковать

– Когда ты говоришь со мной таким тоном и употребляешь эти слова, меня это унижает. Конечно, если ты хочешь сделать мне больно или испортить настроение, ты можешь продолжать, но я прошу тебя прекратить.

если кто-то игнорирует ваши просьбы, потребности или отказывается помочь

– У меня тоже есть свои потребности, и когда ты мне отказываешь или игнорируешь мои просьбы, я ощущаю себя отверженным человеком. И есть ощущение, что я для тебя ни важен, ни нужен. Пожалуйста, отреагируй на мою просьбу о помощи, так как ты для меня важен и мне бы хотелось взаимности.

если по отношению к вам проявляют жестокость либо угрожают

– То, что ты сейчас сделал, делает мне больно. Это жестоко. Ты понимаешь, что делаешь? Пойми, что мне трудно жить с такой жестокостью рядом. Пожалуйста, прекрати. Я бы хотел ощущать себя в безопасности рядом с тобой.

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