Свадебный фотограф назвала три признака того, что брак обречен на развод

Во время празднования свадьбы некоторое поведение может свидетельствовать о том, что брак не будет удачным, считает фотограф Шайла Херрингтон. По мнению американки, такими признаками являются чрезмерное количество фотографий или проведенного времени одного из супругов без второй половинки, а также неодобрение выбора друзьями.

Своим опытом свадебный фотограф из США поделилась в личном аккаунте shaylamherrington в социальной сети TikTok. Женщина сказала, что ей уже во время бракосочетания чаще всего удается определить, будут ли молодожены вместе долгое время.

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Эксперт выделила три главных "тревожных звоночка". Первый – когда один из пары делает больше трех фото с родственниками без своего партнера.

"У вас могут быть фотографии только с родителями, без супруга. Но их должно быть не более трех", – считает Херрингтон.

Второй признак скорого развода – поведение друзей. Если гости невесты или жениха "избегают разговоров о супруге", то, по мнению фотографа, они не одобряют выбор. Скорее всего, это небезосновательно, что грозит разрывом отношений.

Третье, на что нужно обратить внимание, – то, с кем проводит больше всего времени жених или невеста на свадьбе. Если это не законный избранник или избранница, то следует насторожиться.

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