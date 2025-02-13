Служба в боевых бригадах на передовой: в Минобороны указали на важный нюанс проекта "Контракт 18-24"

По условиям "Контракта 18-24", молодые добровольцы в течение полугода будут служить в боевых бригадах на передовой. Для этого определены шесть известных украинских военных бригад с большим опытом.

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Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. В телеэфире он рассказал, что речь идет о:

– 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде;

– 72 отдельной механизированной бригаде, которая защищала Киев и воевала под Угледаром;

– 38 отдельной бригаде морской пехоты;

– 28 отдельной механизированной бригаде;

– 92 отдельной штурмовой бригаде, которая защищала Харьковщину;

– 10 горно-штурмовой бригаде, которая воевала под Бахмутом.

"То есть все подразделения опытные", – отметил Лазуткин.

"Там люди будут проходить службу на таких должностях: стрелок, разведчик, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик. Это все действительно боевые должности и служба в зоне боевых действий и выполнение боевых заданий в течение этого срока", – добавил представитель МОУ.

Напомним, что специальные контракты могут заключить молодые граждане Украины возрастной категории 18-24 года, готовые добровольно присоединиться к Силам обороны на один год.

О том, что предусматривает мотивационный блок программы "Контракт 18-24", читайте в материале по ссылке.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Офисе президента заявили, что в Украине мобилизованные граждане смогут в будущем подписать контракт с четкими сроками военной службы и соответствующими финансовыми требованиями.

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