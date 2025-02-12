В Украине мобилизованные в будущем смогут подписать контракт с четкими сроками службы: что известно

В Украине мобилизованные граждане смогут в будущем подписать контракт с четкими сроками военной службы и соответствующими финансовыми требованиями. В частности, информация касается годового контракта для украинцев 18-24 лет.

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Об этом в телемарафоне сообщил заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса. По его словам, подобные внедрения являются начальным этапом обширной программы.

"Это первый этап из большей программы, где речь пойдет о возможности подписания уже мобилизованными гражданами контрактов с четкими сроками и тоже соответствующими финансовыми требованиями. Речь идет о том, чтобы планово отказаться от мобилизации", – рассказал Палиса.

Он добавил, что гражданам в возрасте от 18 до 25 лет предлагают добровольно присоединиться к рядам ВСУ. Это тестовый пилотный проект, предполагающий заключение краткосрочного контракта с финансовыми вознаграждениями, дополнительными бонусами в виде годовой отсрочки после его завершения и возможность выезда за границу.

Кроме того, что этот механизм планируется опробовать на отдельных бригадах, сейчас ведутся подготовительные работы и переговоры, чтобы его реализовать. Заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что сейчас идет работа над мерами пресечения, чтобы все условия были четко прописаны в контракте. Кроме того, ведутся консультации с представителями гражданского общества и прорабатываются законодательные изменения по внедрению этого проекта.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, специальные контракты для 18-24-летних позволят получить молодым воинам бесплатное образование, льготный кредит на жилье и возможность заработать 1 миллион гривен в год. Он подчеркнул, что скоро появятся все детали.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре стало известно, что в Генштабе не рассматривается снижение мобилизационного возраста в Украине. В свою очередь, готовятся мотивационные контракты для граждан в возрасте 18-25 лет. Планируется, что по этим контрактам молодые люди будут год нести службу в боевых бригадах.

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