Утратила ориентир из-за непогоды: спасатели помогли жительнице Киева, заблудившейся в Карпатах. Фото

В Раховском районе Закарпатской области спасатели пришли на помощь жительнице Киева, заблудившейся в горах. Женщина во время восхождения на гору Петрос потеряла ориентир и заблудилась.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатья. Пока туристке ничего не угрожает.

"Когда твой выходной превратился в чей-то рабочий. На Раховщине 40-летняя киевлянка решила самостоятельно покорить Петрос. Следовательно, оставив машину в с. Квасы, она поднялась на гору Шешул и уже направлялась к своей цели, когда резко ухудшилась погода. Начался сильный ливень, женщина промокла и в тумане потеряла ориентир", – рассказали в пресс-службе.

По словам спасателей, женщина связалась с ними и передала свои координаты, но решила продолжить движение. В конце концов, туристку отыскали на горной долине Менчул. Поскольку в медицинской помощи киевлянка не нуждалась, ее транспортировали в село Квасы, откуда она своей машиной поехала к месту временного проживания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раховском районе Закарпатской области спасатели пришли на помощь туристу из Киева. Мужчина во время катания на лыжах вблизи горнолыжного комплекса "Драгобрат" потерял ориентир и заблудился.

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