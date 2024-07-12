Поп Иван, Бребенескул, Ушастый Камень и другие: пограничники запретили подъем на ряд вершин в Карпатах

В Государственной пограничной службе Украины временно запретили подъем на целый ряд вершин в Карпатах, среди которых в частности популярные у туристов Ушастый камень, Поп Иван и Беребенскул. Это связано с усилением пограничного режима в пределах Зеленской та Белоберезской объединенных территориальных громад Верховинского района Ивано-Франковской области.

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О таких изменениях на Прикарпатье стало известно из приложения к приказу начальника 31 пограничного отряда имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича. Его 10 июля опубликовали на сайте ГПСУ.

Запрещено посещение следующих туристических маршрутов в пределах Ивано-Франковской области: урочища Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы, долины Кринта, Луковица, Широкая и Веснерка, горы Чавчин, Смотрин, Ушастый камень, Поп Иван, Бребенскул, Пожижевская Мергул, Туркул, Малая Говерла, Брескул, Кострич, Яворник, Попадя, Жирный Прислип, Гоичная, Дуконя, Пнивье, озеро Маричейка и Кривопольский перевал.

Также запрещается нахождение лиц (кроме задействованных в проведении сельскохозяйственных работ и находящихся на частных участках или на автомобильных дорогах общего пользования) на расстоянии ближе 5 км до государственной границы за пределами населенных пунктов без соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом.

В ГПСУ отметили, что действие этих ограничений не распространяется на должностных или должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, военнослужащих Вооруженных сил и других законных военных формирований, работников коммунальных служб, экстренной медицинской помощи.

Также ограничений могут не соблюдать субъекты государственной и коммунальной собственности с целью выполнения возложенных на них полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, безопасности движения на железнодорожном транспорте и безопасности судоходства, обеспечения и поддержания жизнедеятельности объектов критической инфраструктуры, охраны и воспроизводства водных биоресурсов, предоставление населению услуг гуманитарного, медицинского и социального характера.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники поймали троих украинцев и россиянина, которые планировали через Карпаты попасть в Словакию. Четырех молодых мужчин задержали в горах Закарпатья пограничники Чопского отряда.

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