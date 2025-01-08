Скрывался в монастырях УПЦ МП: СБУ задержала интернет-провокатора из Черкасс, восхвалявшего оккупантов. Фото

Служба безопасности Украины задержала 20-летнего жителя Черкасс, который поддерживал Россию и более двух лет скрывался в монастырях УПЦ (МП). Мужчина исчез в июле 2022 года – за сутки до избрания меры пресечения по делу по ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Пресс-служба СБУ на официальном сайте сообщила, что фигурант после начала полномасштабной войны публиковал в Instagram посты в поддержку российских боевиков, в том числе Рамзана Кадырова и подчиненных ему группировок. Также молодой человек распространял фейки об украинских воинах, призвал украинцев сложить оружие перед россиянами.

В июле 2022 года злоумышленник получил подозрение. Чтобы избежать наказания, он начал скрываться.

Сначала предатель находился в женском монастыре на Черкасщине, впоследствии переехал в Тернопольскую, а потом в Черновицкую области. Там работал разнорабочим в обмен на убежище в храмах УПЦ (МП).

На Буковине провокатор планировал бежать в страну ЕС. Он изучал иностранный язык и готовил маршруты нелегального пересечения границы.

СБУ задержала его вблизи одного из монастырей. Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ГРУ РФ, которая должна была организовать массовое схождение поездов "Укрзалізниці" с путей, через которые поставляются оружие и техника для украинских защитников на передовую. Одним из фигурантов оказался житель Ривне, а его кураторами были предатели, сбежавшие в оккупированный Крым после 2014 года.

– Также СБУ поймала пятерых сторонников "русского мира", которые восхваляли войну РФ против Украины. Двое из них уже получили по пять лет тюрьмы.

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