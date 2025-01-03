СБУ разоблачила еще пятерых сторонников России, восхвалявших войну против Украины. Фото

Служба безопасности Украины в разных регионах разоблачила еще пятерых сторонников "русского мира", которые восхваляли войну страны-агрессора России против Украины. Двое из них уже получили по пять лет тюрьмы.

Видео дня

Об этом 3 января сообщила пресс-служба СБУ. Как сообщается, украинская спецслужба приостановила антиукраинскую деятельность прокремлевских интернет-агитаторов. Трое задержаны, а еще двое получили реальные сроки.

В частности, в Донецкой области задержали сразу двух авторов антиукраинских публикаций в российской соцсети "Одноклассники", которая запрещена в Украине.

Один из них – агитатор из прифронтового Мирнограда. Несмотря на постоянные обстрелы этого города со стороны россиян, он ждал прихода оккупантов, героизировал их преступления и пытался дискредитировать воинов Сил обороны Украины.

Другой проживал в городе Родинское и надеялся на полный захват региона. Он публиковал сообщения в поддержку военных страны-агрессора, действующих на Покровском направлении, а также выступал за полное разоружение Украины.

В Николаевской области в свою очередь задержали жителя Первомайска, который распространял в сети призывы к государственному перевороту. Контент в пользу агрессора он публиковал в своем YouTube-канале и на странице Facebook, на которую подписано более 10 тыс. пользователей.

Фигурант агитировал захватывать админздания и создавать так называемые "альтернативные" органы власти.

В Черкасской области пять лет тюрьмы получила прокремлевская агитатор из Уманского района, задержанная зимой 2023 года. Она восхваляла диктатора Владимира Путина и оправдывала захват территорий Украины.

Для распространения пропаганды она создала в соцсетях десятки профилей, которые "втемную" оформила на своих знакомых.

В Хмельницком пять лет тюрьмы получил местный житель, который на своей странице в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте разгонял видео кремлевских пропагандистов, в которых популяризировал главу Чечни Рамзана Кадырова и подчиненные ему группировки боевиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Винницкий городской суд вынес приговор музыканту Джанго и оперному певцу Василию Герелло – заочно они получили 12 и 10 лет тюрьмы в ответ. Оба родились в Украине, но поддержали пропаганду РФ и Путина и сейчас имеют гражданство страны-агрессора РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!