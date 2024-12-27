СБУ нейтрализовала агентурную сеть российского ГРУ, готовившую диверсии на 'УЗ'. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ГРУ РФ, которая должна была организовать массовое схождение поездов "Укрзалізниці" с путей, через которые поставляются оружие и техника для украинских защитников на передовую. Одним из фигурантов оказался житель Ривне, а его кураторами были предатели Роман Якимчук и Александр Игнатьев, сбежавшие в оккупированный Крым после 2014 года.

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Об этом 27 декабря сообщили пресс-службы СБУ и Киевской городской прокуратуры. Как заявили в украинской спецслужбе, контрразведка СБУ предотвратила масштабные диверсии на объектах "УЗ".

По результатам спецоперации разоблачена и нейтрализована агентурная сеть российской военной разведки ГРУ.

Шпионы получили "заказ" на серию подрывов железнодорожных путей, через которые идут поставки на фронт.

Благодаря работе на опережение удалось задержать агента РФ, готовившегося пустить с рельсов первый поезд.

Фигурантом оказался житель Ривне. Он работал на 316-й разведцентр ГРУ, дислоцирующийся в оккупированном Крыму.

Ранее мужчина уже был осужден за торговлю людьми и находился на испытательном сроке.

Он готовил самодельный тормозной "башмак", который должен был повлечь за собой схождение с рельсов эшелона с боеприпасами.

По данным следствия, ранее по заданию врага мужчина приехал в Харьков и по предоставленным координатам нашел схрон с оружием – гранатометом РПГ-7 и боеприпасами к нему.

Он перенес оружие в другое место и спрятал в лесу, после чего передал координаты хранения кураторам. В дальнейшем это оружие должны были использовать для подрывной деятельности на территории Украины.

В сентябре 2024 года фигурант получил новую задачу – совершить диверсии на железной дороге в западных областях Украины, где следуют поезда с гражданским и гуманитарным грузом.

Хорошо ориентируясь в этом регионе, житель самостоятельно выбрал место для диверсии – железнодорожный путь рядом с расположением оборонного сооружения "Тараканьевский форт".

Для фиксации диверсии в режиме реального времени фигурант разместил вокруг железнодорожного полотна несколько камер, замаскированных под видом птичьих гнезд.

По замыслу диверсанта, поезд должен был сойти с рельсов, что привело бы к разрушению железнодорожного полотна, самого поезда и повреждения груза.

В агентурную сеть входило еще двое предателей, скрывающихся в оккупированном Крыму, переехав туда после 2014 года.

Организатором сети был 43-летний Роман Якимчук, а связным, который подыскивал и ставил задачу агенту – бывший работник правоохранительных органов Украины Александр Игнатьев, которого в 2014 году уволили за коррупцию и пьянство.

Для работы с агентом в Киеве они запросили у ГРУ России 100 тыс. долларов. Агенту в столице Украины они пообещали 40% этой суммы.

Остальные деньги Якимчук и Игнатьев планировали поделить между собой, утаив это от руководства ГРУ.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила планы врага, задержала агента ГРУ накануне диверсии и задокументировала его кураторов, заявили правоохранители.

Следователи СБУ сообщили всем троим о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 113 (подготовка и подстрекательство к диверсии в условиях военного положения), а агенту в Киеве дополнительно по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Предателям, находящимся в Крыму, объявлено о подозрении заочно.

Задержанный агент находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

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