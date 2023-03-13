Скоро вернутся в Украину с танками: украинские воины завершают обучение на Leopard 2 в Германии

Украинские защитники уже несколько недель тренируются управлению основным боевым танком Leopard 2 в Мюнстере (Германия). На данный момент обучение уже подходит к концу.

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Воины должны скоро вернуться в Украину вместе с танками. Об этом сообщает Norddeutscher Rundfunk.

В понедельник приехавшие в Германию украинцы проводили боевые выстрелы на военном полигоне Берген (район Целле).

Бригадный генерал Бьорн Шульц, командующий школой танковых войск, отметил, что тренировки позволяют украинским защитникам вести боевые действия с использованием современной системы вооружения.

Ожидается, что украинские воины вернутся на родину с боевыми танками уже в марте. Германия поставит Киеву 18 современных Leopard 2A6.

Стоит отметить, что на военных базах на территории Германии украинские защитники усердно тренируются по 12 часов в день, а занятия проходят шесть дней в неделю.

Как известно, воины Вооруженных сил Украины проходят курс обучения, рассчитанный при обычных обстоятельствах на три месяца, всего за пять недель. Начинались эти тренировки с симуляторов боевых машин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Польше украинские военные тоже учатся управлять боевыми танками Leopard. Тренировки проходят под руководством Вооруженных сил Канады в партнерстве с военными Польши.

– Тем временем первые "Леопарды" уже прибыли в Украину. Первую партию танков Leopard 2 передал премьер Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев. Эти машины Украина получила от Польши и Швеции.

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