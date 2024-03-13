Сколько украинцев являются курильщиками и поддерживает ли общество антитабачные меры: результаты опроса

Сегодня 30% украинцев употребляют табачные или никотиновые изделия, среди них 43% мужчин и 20% женщин. При том, что уровень курения в Украине остается стабильным, есть тенденция к росту курильщиков среди женского населения.

Такие результаты показал социологический опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС). По его данным, большинство украинцев поддерживают антитабачные меры.

По данным Минздрава, курение в Украине является причиной 130 тысяч преждевременных смертей от таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, онкологические заболевания и другие.

Исследование показало, что ежедневно курят сигареты 24,5% украинцев, из них 36% мужчин и 15% женщин.

Среди ежедневных потребителей 79% курят сигареты промышленного производства. Табачные изделия для электрического нагрева используют 18%, а электронными сигаретами пользуются 14%.

Исследование выявило, что ТВЭН и электронные сигареты более распространены среди молодых респондентов: 37% молодежи 18-29 лет употребляют табачные изделия для электрического нагрева, 36% – электронные сигареты.

Женщины чаще мужчин употребляют табачные изделия для электрического нагрева (27% против 13%) и электронные сигареты (25% против 11%).

Исследователи также обнаружили, что хотя процент курильщиков за 5 лет фактически не изменился, однако есть тенденция к росту потребления табачных и никотиновых изделий среди женщин. Так, в 2019 году 9,8% украинок употребляли табак и никотин, на сегодняшний день этот процент вырос до 14,8%.

Среди молодых женщин в возрасте 18-29 лет эта цифра вдвое выше – 28,4%. То есть на сегодняшний день фактически каждая третья девушка зависима от никотина.

Исследование также показало, что большинство украинцев поддерживают антитабачные меры по предотвращению курения молодежи.

Абсолютное большинство респондентов поддерживают запрет рекламы брендов электронных устройств для курения и электронных сигарет – 79% и запрет на видимое размещение пачек табачных изделий в местах торговли – 77%.

67% опрошенных поддерживают запрет на ароматизированные табачные изделия, 65% выступили за повышение налогов для уменьшения ценовой доступности табачных изделий для детей

Введение стандартизированной упаковки поддержали 61% опрошенных.

Опрос был проведен в декабре 2023 года в рамках регулярного Омнибуса общественной организацией "Жизнь" вместе с исследователями Киевского международного института социологии. Было опрошено взрослое население в возрасте 18 лет и старше. Всего в исследовании приняло участие 2009 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2024 году планируется традиционное повышение акцизов на сигареты. Это поднимет цену за пачку на 14-18 грн, то есть самые дешевые сигареты будут стоить в среднем 86 грн. Расчет не учитывает других факторов удорожания, то есть фактические цены могут вырасти и больше.

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