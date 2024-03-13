УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Сколько украинцев являются курильщиками и поддерживает ли общество антитабачные меры: результаты опроса

Надежда Данищук
Общество
2 минуты
1,3 т.
Сколько украинцев являются курильщиками и поддерживает ли общество антитабачные меры: результаты опроса

Сегодня 30% украинцев употребляют табачные или никотиновые изделия, среди них 43% мужчин и 20% женщин. При том, что уровень курения в Украине остается стабильным, есть тенденция к росту курильщиков среди женского населения.

Такие результаты показал социологический опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС). По его данным, большинство украинцев поддерживают антитабачные меры.

По данным Минздрава, курение в Украине является причиной 130 тысяч преждевременных смертей от таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, онкологические заболевания и другие.

Исследование показало, что ежедневно курят сигареты 24,5% украинцев, из них 36% мужчин и 15% женщин.

Среди ежедневных потребителей 79% курят сигареты промышленного производства. Табачные изделия для электрического нагрева используют 18%, а электронными сигаретами пользуются 14%.

Исследование выявило, что ТВЭН и электронные сигареты более распространены среди молодых респондентов: 37% молодежи 18-29 лет употребляют табачные изделия для электрического нагрева, 36% – электронные сигареты.

Женщины чаще мужчин употребляют табачные изделия для электрического нагрева (27% против 13%) и электронные сигареты (25% против 11%).

Исследователи также обнаружили, что хотя процент курильщиков за 5 лет фактически не изменился, однако есть тенденция к росту потребления табачных и никотиновых изделий среди женщин. Так, в 2019 году 9,8% украинок употребляли табак и никотин, на сегодняшний день этот процент вырос до 14,8%.

Среди молодых женщин в возрасте 18-29 лет эта цифра вдвое выше – 28,4%. То есть на сегодняшний день фактически каждая третья девушка зависима от никотина.

Сколько украинцев являются курильщиками и поддерживает ли общество антитабачные меры: результаты опроса

Исследование также показало, что большинство украинцев поддерживают антитабачные меры по предотвращению курения молодежи.

Абсолютное большинство респондентов поддерживают запрет рекламы брендов электронных устройств для курения и электронных сигарет – 79% и запрет на видимое размещение пачек табачных изделий в местах торговли – 77%.

67% опрошенных поддерживают запрет на ароматизированные табачные изделия, 65% выступили за повышение налогов для уменьшения ценовой доступности табачных изделий для детей

Введение стандартизированной упаковки поддержали 61% опрошенных.

Сколько украинцев являются курильщиками и поддерживает ли общество антитабачные меры: результаты опроса

Опрос был проведен в декабре 2023 года в рамках регулярного Омнибуса общественной организацией "Жизнь" вместе с исследователями Киевского международного института социологии. Было опрошено взрослое население в возрасте 18 лет и старше. Всего в исследовании приняло участие 2009 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2024 году планируется традиционное повышение акцизов на сигареты. Это поднимет цену за пачку на 14-18 грн, то есть самые дешевые сигареты будут стоить в среднем 86 грн. Расчет не учитывает других факторов удорожания, то есть фактические цены могут вырасти и больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!