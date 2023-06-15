Сколько украинцев выступают за полный запрет УПЦ МП: результаты опроса

66% украинцев выступают за полное запрещение деятельности УПЦ МП в Украине. Еще 19% поддерживают подход, не предусматривающий полного запрета, однако они поддерживают идею установления госконтроля.

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Лишь 6% респондентов считают, что не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а нужно расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Во всех регионах Украины большинство населения выступают за проактивную позицию государства по вопросу деятельности УПЦ МП. Даже на Юге и Востоке только соответственно 9% и 11% говорят о невмешательстве в деятельность этой церкви.

Даже на Юге и Востоке есть тенденция к более жесткому отношению.

"Рост поддержки полного запрета УПЦ МП свидетельствует, что в последних острых противостояниях (например, Киево-Печерская лавра) более убедительными для общественности были аргументы критиков этой церкви. Неспособность "на практике" доказать подлинность разрыва с РПЦ, "последствия" деятельности в Киево- Печерской лавре, вялая (или просто отсутствует) реакция на своих священнослужителей-предателей и беспомощная тишина в ответ на аннексию своих епархий (например Бердянской) только кристаллизуют негативное отношение к церкви", – объяснил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Следует отметить, что в пятницу, 9 июня, депутаты Киевского областного совета на заседании поддержали историческое решение о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата на территории области. Депутатский корпус КОР проголосовал за обращение в Верховную Раду по законодательному урегулированию запрета деятельности в Киевской области религиозных организаций Украинской православной церкви (УПЦ), которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью и находится с ней в отношениях подчинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, деятельность УПЦ Московского патриархата также запретили в Закарпатье. Соответствующее решение было принято 1 июня 2023 на заседании Закарпатского областного совета

Ранее депутаты Черновицкого областного совета запретили на территории области деятельность религиозных организаций и объединений, имеющих доказанную церковно-каноническую связь с государством-агрессором Россией. За данное решение депутаты проголосовали 16 мая.

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