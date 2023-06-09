Историческое решение: в Киевской области запретили деятельность УПЦ Московского патриархата

В пятницу, 9 июня, депутаты Киевского областного совета на заседании поддержали историческое решение о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата на территории области. Депутатский корпус КОР проголосовал за обращение в Верховную Раду по законодательному урегулированию запрета деятельности в Киевской области религиозных организаций Украинской православной церкви (УПЦ), которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью и находится с ней в отношениях подчинения.

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Об этом говорится в сообщении Киевского облсовета в Facebook.

"Исторический проект решения, касающегося запрета деятельности УПЦ Московского патриархата в Киевской области, поддержан депутатским корпусом", – сообщили в КОР.

Заместитель председателя Киевского областного совета Татьяна Семенова подчеркнула, что деятельность религиозных организаций, церковно-каноническая связь которых с государством-агрессором доказана, угрожает национальной безопасности.

"Считаем, что на территории Украины не может действовать религиозная организация, фактически контролируемая страной-агрессором и поддерживающая ее преступления. Киевский областной совет просит Верховную Раду Украины безотлагательно рассмотреть законопроекты о запрете деятельности УПЦ МП", - отметила она.

В украинских городах массово отказываются от Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Некоторые области уже запретили деятельность пророссийских церквей, в то время как в других областях этот запрет частично применяется, принимаются решения отдельными общинами или населенными пунктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, деятельность УПЦ Московского патриархата также запретили в Закарпатье. Соответствующее решение было принято 1 июня 2023 на заседании Закарпатского областного совета

Ранее депутаты Черновицкого областного совета запретили на территории области деятельность религиозных организаций и объединений, имеющих доказанную церковно-каноническую связь с государством-агрессором Россией. За данное решение депутаты проголосовали 16 мая.

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