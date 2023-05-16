На Буковине запретили деятельность религиозных организаций, имеющих связи с РФ: подробности

Депутаты Черновицкого областного совета запретили на территории области деятельность религиозных организаций и объединений, имеющих доказанную церковно-каноническую связь с государством-агрессором Россией. За данное решение 16 мая проголосовали 40 депутатов.

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Всем территориальным общинам Буковины рекомендовано прекратить договоры аренды недвижимого имущества и земельных участков, принадлежащих сельским, поселковым и городским тергромадам. Подробности решения сообщили в Черновицком облсовете.

Согласно сообщению, 40 депутатов Черновицкого областного совета проголосовали 16 мая за запрет деятельности на территории региона религиозных организаций, имеющих церковно-каноническую связь с Россией.

Они обратились к Черновицкой областной государственной администрации с провозицией "осуществить анализ и принять соответствующие меры по законности использования культовых зданий и имущества государственной собственности, переданных в собственность (возвращенных в безвозмездное пользование) религиозным организациям (обществам), имеющим доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором".

В облсовете также отметили, что принятое решение "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Черновицкой области" будет направлено всем главам территориальных общин края.

"Им рекомендуют прекратить договоры аренды недвижимого имущества, земельных участков с религиозными организациями (обществами), имеющими доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором, и запреты пользования имуществом, являющимся собственностью сельских, поселковых, городских территориальных общин", - сообщили в Черновицком облсовете.

Решение содержит предложения депутатского корпуса Черновицкого обряда Верховной Раде Украины как главного законодательного органа нашего государства определить законопроекты, касающиеся законности функционирования религиозных организаций, имеющих доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором, как актуальные для внеочередного рассмотрения и принятия.

Депутаты также напомнили, что 27 декабря 2022 года уже обращались в ВРУ, Кабмин и президент о запрете деятельности в Украине Украинской православной церкви Московского патриархата как религиозной организации, имеющей связь с государством-агрессором.

Напомним, в начале мая в Киевсовете поддержали петицию о расторжении всех договоров по УПЦ МП. Эта петиция набрала необходимое количество голосов менее чем за сутки.

В то же время, столичные депутаты подчеркнули, что волю киевлян они смогут начать выполнять только после принятия Верховной радой необходимого законопроекта, зарегистрированного в парламенте. Речь идет о проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций".

Как отметили в Киевсовете, принятие этого законопроекта сделает невозможным деятельность в нашей стране организаций, руководящие центры которых находятся в государствах, совершающих агрессию против Украины.