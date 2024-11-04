Сколько украинцев верят в 'безграничные' ресурсы России в войне: опрос показал цифры

Часть украинцев считают, что у страны-агрессора России есть достаточно ресурсов для ведения длительной войны против нашего государства. Осенью 2024 года такого мнения придерживаются 47% граждан, а 46% наоборот верят, что РФ исчерпывает запасы своего вооружения, военной техники и человеческого ресурса.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Во время своего исследования на протяжении 20 сентября – 3 октября социологи опросили 2004 человек, проживающих в Украине, за исключением временно оккупированных территорий.

По словам специалистов, один из важных пропагандистских нарративов, продолжающих распространяться врагом, это то, что воевать с Россией "бесперспективно", поскольку она владеет "практически неограниченными ресурсами" – деньги, люди, оружие и т. д.

"Расчет российской пропаганды – поколебать веру украинцев в возможность победы, а также посеять сомнения среди наших западных партнеров. Именно поэтому в феврале 2023 года мы впервые спросили у респондентов, с какой точкой зрения они согласны в большей степени", – пояснили в КМИС.

Так, данные опросов между февралем и октябрем 2023-го показали, что с 22% до 49% стало больше тех, кто верил в "неограниченные ресурсы" РФ и ее готовность много лет вести войну против Украины. С 67% до 43% уменьшилась доля тех, кто, наоборот, считал, что Россия исчерпывает свои ресурсы и в обозримом будущем война может завершиться на приемлемых для Киева условиях. Отмечается, что между октябрем 2023-го и октябрем 2024 года ситуация в настроениях украинцев почти не изменилась.

"Хотя сейчас мы вышли на практически паритетность мнений: 47% украинцев считают, что у России достаточно ресурсов для длительной войны против Украины, а 46%, наоборот, считают, что Россия исчерпывает запасы своих ресурсов", – говорится в сообщении.

Во всех регионах в значительной степени были представлены обе точки зрения, хотя на юге и востоке страны несколько больше тех, кто считает, что Россия все равно обладает значительным запасом ресурсов, чем тех, кто считает, что она исчерпывает их. В центральных областях отмечается паритет представленности мнений, а в западных чуть больше тех, кто считает, что враг все-таки исчерпывает свои ресурсы (однако даже там 42% верят, что он их еще имеет в значительном запасе).

Замдиректора КМИС Антон Грушецкий пояснил, что нарратив о безграничных ресурсах России до сих пор оказывает негативное влияние на общественные настроения украинцев. И хотя влияние такой веры не имело критических деструктивных последствий, эрозию определенных важных настроений специалисты уже видят.

"И особенно тревожные тенденции в прифронтовых регионах... Безусловно, врага нельзя недооценивать и необходимо обладать здоровым и сдержанным восприятием потенциала РФ. Однако нельзя и давать себе захлебнуться в мифе о непобедимой России с ее безграничными ресурсами", – подчеркнул социолог.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным опросов, каналы в Telegram являются самым распространенным источником "надежной и проверенной" информации о событиях в Украине для наших граждан – такой ответ дали 47% респондентов. Еще 26% опрошенных смотрят сюжеты на каналах YouTube, а 21% украинцев доверяют телемарафону.

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