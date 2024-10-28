Не СМИ или телемарафон: украинцы назвали основные источники информации во время войны

Самым распространенным источником "надежной и проверенной" информации о событиях в Украине для наших граждан являются каналы в Telegram – такой ответ дали 47% респондентов. Еще 26% опрошенных смотрят сюжеты на каналах в YouTube, а 21% украинцев доверяют телемарафону.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". 19% получают информацию из рассказов очевидцев событий/знакомых, еще столько же – с официальных страниц органов власти.

Через телеканалы, которые не входят в телемарафон, получают информацию 16% опрошенных; через украинские Интернет-СМИ – 15%, а через международные – 14%. Новости и посты в Facebook являются источником проверенной информации для 12% граждан, Viber и TikTok – для 10% и 7% соответственно. Об использовании Instagram и радио в качестве источников заявили по 5% респондентов, а газеты и журналы используют 2%.

"Молодежь чаще обращается к Telegram-каналам, рассказам знакомых, официальным ресурсам государственных органов власти и международным Интернет-СМИ. Зато старшие предпочитают сюжеты в Youtube и телевидение", – говорится в сообщении.

Украинцы считают, что фейки и дезинформация наиболее распространены в социальных сетях (53% опрошенных), каналах в мессенджерах (35%) и на телевидении (32%). По мнению 20%, больше всего фейков можно найти в Интернет-СМИ, личное общение касательно событий в Украине недостоверным источником считают еще 15%. О том, что газеты и радио содержат больше всего дезинформации, заявили около 9% граждан.

Дезинформацию и фейковые новости в Украине считают проблемой абсолютное большинство опрошенных – 89%, среди которых 56% считают ее очень серьезной, а 33% – скорее серьезной. Только 10% не считают проблему дезинформации и фейков серьезной.

Как сообщал OBOZ.UA, опрос показал, что в Украине вопросы реформирования разных секторов общества и государства остаются в центре внимания общественности. Одной из самых актуальных тем является борьба с коррупцией.

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