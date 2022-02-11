Сколько украинцев считают, что страна оказалась на пороге большой войны с РФ – опрос

Большинство опрошенных украинцев считают, что украинское государство в настоящее время находится на пороге большой войны. Информацию о возможном полномасштабном вторжении российских войск обсуждают с осени 2021 года, а западные политики озвучивают предостережения и готовят санкции.

Такого мнения придерживаются 55% опрошенных граждан. Опрос проводился в студии программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 11 февраля, с помощью компании Liberty Report. Среди взрослого населения в студии находились вакцинированные люди разных возрастов и областей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Гостям программы задали вопрос: "Есть ли у вас есть ощущение, что Украина находится на пороге большой войны". 55% ответили "да", а 45% соответственно ответили "нет".

Отметим, 28 января в "Свободе слова Савика Шустера" украинцам задали вопрос о том, что они будут делать в случае российского вторжения. Большинство граждан заявило, что они не уедут из страны, а будут сопротивляться оккупантам. Среди взрослого населения такую позицию имеют 71% опрошенных украинцев. В то же время, среди подростков 16-18 лет, готовых бороться с Россией, оказалось всего 45%.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский дипломат Курт Волкер заявил, что усиление российской агрессии против Украины является своеобразной попыткой главы РФ Владимира Путина "испытать" Запад. Он хочет понять, на какие уступки Кремлю тот готов пойти и какова будет поддержка украинского государства.