Подавляющее большинство украинцев готовы бороться с Россией в случае вторжения – опрос

Если российская армия пойдет наступлением на украинское государство, большинство граждан не будут уезжать из страны и будут сопротивляться оккупантам. Среди взрослого населения такую позицию имеют 71% опрошенных украинцев.

Соответствующий опрос проводился в студии программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 28 января, с помощью компании Liberty Report. Среди взрослого населения в студии находились люди разных возрастов и областей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Гостям программы задали вопрос "Что вы будете делать в случае российского вторжения?" и предложили четыре варианта ответа:

останусь и буду сопротивляться – 71%;

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останусь, но не буду сопротивляться – 14%;

попробую уехать из Украины – 14%;

останусь и буду сотрудничать с пророссийскими властями – 1%.

Среди подростков 16-18 лет, готовых бороться с Россией, оказалось 45%. При этом 24% опрошенных отметили, что не будут выезжать из страны, но не будут сопротивляться, 29% – покинут Украину, а 2% – будут сотрудничать с оккупантами.

Отметим, что 80% опрошенных в студии "Свободы слова Савика Шустера" украинцев не верят, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. В то же время 18% граждан верят в то, что это может произойти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит 45 рейсов военной помощи от США на фоне военной угрозы России. Сейчас в нашу страну уже прибыло четыре из них. Эти поставки содержат средства оборонного характера: боеприпасы, противотанковые и контрбатарейные борьбы, стрелковое вооружение и другое.