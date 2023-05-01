Сколько украинцев считают 9 мая одним из важнейших праздников в условиях войны с РФ: результаты соцопроса

Только 13% украинцев считают день победы, который отмечают 9 мая, одним из важнейших праздников. И пока в России превращают этот день в "победобесие российского мира", все меньше граждан Украины, против которой РФ развязала войну, празднуют этот день.

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Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии. Отмечается, что еще в 2010 году день победы был одним из самых важных праздников.

Тогда такого мнения придерживались 58% населения Украины, а по популярности этот праздник уступал только Новому году, Рождеству и Пасхе.

За последующие 10 лет, к 2021 году, популярность дня победы упала вдвое и уже только 30% считали его важным праздником. Пока же осталось лишь 13% поклонников этого праздника, меньше поклонников только в 1 мая, когда отмечают день труда.

"Очевидно, это связано с войной, с тем, что день победы очень активно празднуется в России как милитаристский агрессивный праздник", – считают социологи.

Стоит отметить, что в Латвии официально запретили празднование 9 мая 2023 г. и любые публичные мероприятия, связанные с этой датой. За это решение проголосовали депутаты латвийского Сейма 20 апреля.

Напомним, ход "Бессмертный полк", который в стране-агрессоре РФ проводят 9 мая, в этом году "внезапно" решили отменить. Россиянам, желающим принять участие в акции, предлагают размещать фотографии своих родственников, воевавших во Вторую мировую, в интернете.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов посоветовал россиянам в этом году не идти на парад 9 мая и вообще держаться подальше от военной техники.

Судя по всему, в Кремле не на шутку напуганы успехами украинских беспилотников в доставке "бавовны" на территорию России и переживают за свою технику, которую собираются стащить на парад. В Москве разработали инструкцию на случай нападения наших БПЛА.

В то же время в Москве от традиционной "победы" отказаться не готовы: в российской столице начали готовиться к параду 9 мая.

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