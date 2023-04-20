Латвия официально запретила празднование 9 мая: детали решения

В Латвии официально запретили празднование 9 мая в 2023 году и любые публичные мероприятия, связанные с этой датой. За это решение проголосовали депутаты латвийского Сейма 20 апреля.

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Решение парламентарии обосновали стремлением "не допустить раскола в обществе" и избежать "прославления войны, тоталитаризма и насилия", а также противодействовать российскому "победобесию", которое в проекте закона назвали "искажением исторических событий". Подробности сообщает издание Delfi.

Депутаты Сейма Латвии 20 апреля в двух чтениях поддержали закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая", запрещающий любые публичные мероприятия, кроме тех, что связаны с Днем Европы.

Изначально предполагалось, что 9 мая 2023 года решением парламента будет объявлено днем памяти погибших и пострадавших в войне в Украине. Однако в конечном итоге на голосование был вынесен альтернативный проект, разработанный Комиссией по правам человека и общественным делам, его и поддержали депутаты.

За новый закон проголосовали 79 депутатов Сейма из 100, один депутат воздержался, не голосовали депутаты от фракции русофильской партии "Стабильность!" в полном составе.

Решение о запрете в этом году мероприятий, посвященных празднованию 9 мая в Латвии обосновали стремлением защитить интересы государства и общества, избежать беспорядков и не дать прославлять войну.

"Согласно аннотации, цель закона — защитить интересы государства и общества, не допустить беспорядков, защитить здоровье и нравственность общества. Кроме того, закон призван не допустить угрозы и уничижение ценностей Латвии как демократического и национального государства, в том числе раскола общества, прославления войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также искаженного отражения исторических событий. Решение принято также в знак солидарности с народом Украины", – пишет издание.

Запрет будет действовать на всей территории Латвии начиная с 00:00 9 мая до 07:00 10 мая. В этот период в стране запрещено использование пиротехники, организация публичных праздничных и развлекательных мероприятий, шествий, собраний и пикетов. Если желающие устроить какое-либо шествие в честь 9 мая обратятся за разрешением к местным властям, закон обязывает их отказать в предоставлении такого разрешения.

Напомним, ранее стало известно, что в России массово отменяют парады на 9 мая. Причем такие решения принимают местные власти не только в приграничных с Украиной российских регионах.

Причина отмены может быть связана как с опасностью ударов со стороны Сил обороны Украины, так и с изменением настроений в российском обществе.

Интересно, что не будет в этом году в РФ и "Бессмертного полка" на 9 мая. Не исключено, что сделано это было из страха, что кроме фотографий дедов, воевавших во времена Второй мировой, россияне массово понесут на улицы и фото оккупантов, ликвидированных в Украине. И тогда тезис "потерь нет" скармливать населению РФ станет несколько сложнее.

В то же время в Москве от традиционного "победобесия" отказаться не готовы: в российской столице начали готовиться к параду 9 мая.