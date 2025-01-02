Сколько украинцев готовы нести груз войны, сколько нужно: результаты опроса

На сегодняшний день большая часть украинцев, а именно 57% готова терпеть войну сколько нужно, однако раньше этот показатель был несколько выше. С начала полномасштабного вторжения 71–73% респондентов соглашались с таким утверждением.

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Это демонстрируют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Следует отметить, что между февралем и октябрем 2024 впервые зафиксировано снижение доли тех, кто готов терпеть войну без определенного срока, до 63%.

Часть тех, кто говорит о коротком периоде несколько месяцев – полгода, изменилось не существенно – 21% в декабре по сравнению с 18% в начале октября, то есть показатель остается в пределах 18-21%, как это было в начале. Однако количество тех, кому "трудно сказать", сколько времени они еще готовы терпеть, выросло с 12% до 18%. Таким образом, между октябрем и декабрем мы больше наблюдаем увеличение неопределенности, а не снижения запаса крепости украинцев.

Если между февралем и началом октября снижение запаса прочности замечалось в первую очередь на Юге и особенно на Востоке, то к декабрю произошло "выравнивание" между регионами. Так, на Западе с 71% до 57% и в Центре с 70% до 59% уменьшилось количество тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется.

С другой стороны, на Юге и на Востоке ситуация даже немного улучшилась, и сейчас на Юге 57%, а на Востоке 51% ответили, что готовы терпеть столько, сколько потребуется (в начале октября было соответственно 50% и 38%). Как результат, разница между регионами стала значительно менее ощутимой, хотя на Востоке остается немного меньше тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется, а также возросла неопределенность.

"Учитывая негативные (а порой – чуть ли не апокалиптические) прогнозы, которые пророчили Украине и украинцам в течение 2024 года, по состоянию на декабрь 2024 года украинцы демонстрируют высокую устойчивость и достаточно крепкую волю бороться дальше", – отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Как сообщал OBOZ.UA, опрос социологической компании Active Group, который проводился в декабре, показал, что наибольший рейтинг доверия в украинском обществе имеют Валерий Залужный (70,9%) и Кирилл Буданов (63,3%). На третьем месте – президент Владимир Зеленский (44,8%).

Если сравнивать с данными исследования, проведенными в октябре, доверие к Залужному снизилось почти на 5% (с 75,9% до 71,0%). В то же время доверие к Буданову держится почти на том же уровне, так в октябре оно составляло 64,0%, а в декабре – 63,3%.

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