Залужный и Буданов удержали лидерство в рейтинге доверия среди украинцев в декабре – опрос

Декабрьский опрос социологической компании Active Group показал, что наибольшим рейтингом доверия в украинском обществе есть Валерий Залужный (70,9%) и Кирилл Буданов (63,3%). На третьем месте – действующий президент Украины Владимир Зеленский (44,8%).

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Результаты исследования прокомментировал руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович: "Отношение украинцев к "старым" политическим фигурам уже давно преимущественно негативное – это является прямым следствием их предыдущей деятельности. В обществе существует значительный запрос на новых политиков, которых украинцы сегодня видят, прежде всего, в военных. Данные исследования в очередной раз это подтвердили. По данным разных социологических опросов, самыми высокими рейтингами доверия стабильно пользуются Валерий Залужный и Кирилл Буданов".

Учредитель компании Active Group Андрей Еременко обратил внимание на то, что по сравнению с данными исследования, проведенного в октябре, доверие к Залужному снизилось почти на 5% (с 75,9% до 71,0%). В то же время доверие Буданова держится почти на том же уровне: в октябре она составляла 64,0%, а в декабре – 63,3%.

Большую положительную разницу между показателями доверия и недоверия имеют только три человека – Валерий Залужный (51%) и Кирилл Буданов (39,9%). У Владимира Зеленского она почти равна нулю (0,2%). Что же касается деятелей с древней политической историей, то у них очень высокие антирейтинги и негативный баланс доверия и недоверия. У Юлии Тимошенко он составляет -66,6%, у Петра Порошенко – -50,3%, у Виталия Кличко – -34,7%.

Также респондентам был задан вопрос "При каких условиях можно проводить выборы в Украине?" 20,4% опрошенных считают, что выборы необходимо проводить в любых условиях и как можно скорее. По мнению 38,8% респондентов, выборы возможны только после окончательной победы и окончания военного положения. В общей сложности 54,3% опрошенных считают, что выборы могут быть проведены фактически во время войны (при тех или иных условиях). По сравнению с данными предыдущего исследования общественный запрос на выборы вырос на 3,3%.

На вопрос "Какие органы власти следует переизбрать в ближайшее время?" абсолютное большинство опрошенных ответило, что это Верховная Рада (77,8%). Второе и третье места занимают выборы местных советов (54,8%) и местных председателей (50,6%). 49,2% респондентов считают, что в ближайшее время необходимо переизбрать президента Украины. В целом, готовность украинцев к выборам составляет 81,1%.

"Желание наших граждан сменить власть продолжает расти. Неудивительно, что больше всего хотят переизбрать Верховную Раду, которая продолжает демонстрировать недееспособность. Симптоматичен и показатель переизбрания Президента – он имеет четкую динамику роста. Это результат ухудшения ситуации на фронте, нарастающего социального расслоения и проблем в экономике, ответственность за которые народ в значительной степени возлагает на первое лицо страны. К тому же недавние заявления Трампа, скорее всего, свидетельствуют о том, что он настроен так или иначе остановить острую фазу войны. А потому выборы не за горами. И запрос на них очевидно просматривается среди украинцев", – комментирует эти результаты исполнительный директор исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA Юрий Гончаренко.

Напомним, 10 декабря в информагентстве "Интерфакс-Украина" прошла пресс-конференция по результатам социологического исследования по теме "Социально-политические настроения украинцев (декабрь 2024 года)"

Сбор данных продолжался 6-8 декабря, исследование провела социологическая компания Active Group по заказу БУ "Фонд исследований будущего".