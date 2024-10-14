Сколько украинцев доверяют Зеленскому: обнародованы данные опроса

На сегодняшний день 59% граждан Украины доверяют президенту Владимиру Зеленского, а 37% украинцев заявили, что не доверяют гаранту. Примечательно, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину рейтинг президента вырос до 90%, а к концу декабря 2023 года снизился до 77% и к маю 2024 упал до 59%.

Видео дня

Стоит отметить, что во всех регионах Украины ситуация достаточно похожа, но незначительно отличается на фоне других восток, где 51% доверяют и 45% – не доверяют президенту. В других регионах Зеленскому доверяют несколько больше – 58-62% против 35-38%, которые не доверяют. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, в Украине сохраняется достаточно высокое доверие Зеленскому, особенно учитывая сложности военного времени, неопределенное будущее и возможные отдельные неудачные действия власти. При этом социологи отмечают, что ситуация очень динамичная и уже существенная доля населения колеблется от доверия к недоверию в зависимости от текущих событий, решений президента и его команды.

Грушецкий подчеркнул, что многие аспекты во внутренней и внешней ситуации не подвластны президенту и его команде, но для сохранения текущих показателей доверия и легитимности необходимо поддерживать прозрачную и искреннюю коммуникацию с обществом. В то же время общество должно быть настроено на конструктивное взаимодействие.

Напомним, больше половины граждан Украины заявили, что наша страна должна вступить в переговоры с Россией для попытки достижения мира. При этом украинцы категорически не согласны на территориальные уступки.

Ранее сообщалось, что период с мая 2022 года по май 2023 года всего около 10% украинцев были готовы на территориальные уступки агрессору, а большинство – 82-87% – стабильно выступали против уступок. Однако после мая 2023 года наблюдается постепенное возрастание доли тех, кто готов к территориальным уступкам.

Как сообщал OBOZ.UA, 44% жителей тыловой Украины считают, что пришло время для официальных переговоров между Украиной и Россией. Однако большинство украинцев не готовы принимать условия кремлевского диктатора Владимира Путина для завершения войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!