Сколько украинцев считают приемлемыми переговоры с Россией и при каких условиях: результаты опроса

Больше половины граждан Украины заявили, что наша страна должна вступить в переговоры с Россией для попытки достижения мира. При этом украинцы категорически не согласны на территориальные уступки.

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В то же время почти половина украинцев уверены, что война будет продолжаться еще больше года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Согласно соцопросу, 57% респондентов считают, что Украина должна начинать переговоры с Россией для попытки достижения мира. Социологи отметили, что такой показатель является возвращением к результатам мая 2022 года, когда 59% заявляли о желании вести переговоры с РФ.

В то же время украинцы готовы к переговорам только с четкими условиями. В частности, 60% не готовы уступать Крым и части востока Украины, 77% считают неприемлемыми переговоры на основе территориального статус-кво, а 74% и 76% соответственно отвергают российские требования отказаться от членства в НАТО или ЕС как цену за мир.

Также социологи отметили, что в мае 2022 года только 7% опрошенных считали, что война будет длиться дольше года. Сейчас 43% уверены, что война будет продолжаться еще не менее года или больше.

Напомним, в период с мая 2022 года по май 2023 года всего около 10% украинцев были готовы на территориальные уступки агрессору, а большинство – 82-87% – стабильно выступали против уступок. Однако после мая 2023 года наблюдается постепенное возрастание доли тех, кто готов к территориальным уступкам.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что представители страны-агрессора России могут принять участие во втором Саммите мира. При этом в ведомстве подчеркнули, что задача не заключается лишь в том, чтобы усадить РФ за стол переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, 44% жителей тыловой Украины считают, что пришло время для официальных переговоров между Украиной и Россией. Однако большинство украинцев не готовы принимать условия кремлевского диктатора Владимира Путина для завершения войны.

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