Какой вариант завершения войны украинцы считают наиболее приемлемым и готовы ли к 'сложным компромиссам': результаты опроса

В период с мая 2022 года по май 2023 года всего около 10% украинцев были готовы на территориальные уступки агрессору, а большинство – 82-87% – стабильно выступали против уступок. Однако после мая 2023 года наблюдается постепенное возрастание доли тех, кто готов к территориальным уступкам.

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В то же время многие украинцы выступают за членство нашей страны в НАТО и ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

К концу 2023 года готовность к уступкам возросла до 19%, в феврале 2024 – до 26%, в мае 2024 – до 32%. Доля тех, кто выступает против каких-либо территориальных уступок, соответственно, стабильно снижалась в указанный период. В то же время, несмотря на май 2024 года, большинство украинцев – 55% – выступали против территориальных уступок.

Кроме того, вариант завершения войны с отложением освобождения оккупированных сейчас территорий и запретом на вступление в НАТО, однако со вступлением в ЕС поддерживают 38%, а для большинства – 54% – такой вариант категорически неприемлем.

В то же время, если Украина получит членство в НАТО в дополнение к членству в ЕС, то даже с отложением освобождения оккупированных сейчас территорий 47% готовы поддержать этот вариант, а категорически против будут – 38%. При этом если Украина помимо членства в НАТО и ЕС также сможет освободить хотя бы Херсонскую и Запорожскую области, то на такой вариант будут согласны (хотя и преимущественно как тяжелый компромисс, поскольку другие территории останутся под контролем России) 57%. Категорически неприемлем такой вариант будет для 33% украинцев.

В международном институте социологии отмечают, что украинцы гибкие и открытые к дискуссиям относительно параметров мирных договоренностей, но однозначно не согласны на "мир на любых условиях". В частности, если бы варианты окончания войны включали нынешние требования России, то абсолютное большинство категорически отвергли бы их.

Напомним, за несколько месяцев до полномасштабной войны большинство украинцев говорили, что хорошо относятся к простым жителям России. Однако после вторжения РФ этот показатель упал с 75 до 11%. Кроме того, словосочетание "простые россияне" вызывает у граждан Украины негативные ассоциации.

Как сообщал OBOZ.UA, 44% жителей тыловой Украины считают, что пришло время для официальных переговоров между Украиной и Россией. Однако большинство украинцев не готовы принимать условия кремлевского диктатора Владимира Путина для завершения войны.