'Сколько стоит Look?' Защитник Украины и его невеста в термоштанах и одолженном свадебном платье захватили сеть

Популярный украинский блогер Николас Карма, известный своей рубрикой "Сколько стоит Look?", опубликовал новое видео, которое растрогало сеть. Главными героями ролика стали молодожены, праздновавшие свадьбу.

Видео дня

Как оказалось, жених – военнослужащий, который через несколько дней должен был вернуться на фронт. Его возлюбленная призналась, что праздновать такое событие не хотели, ведь расписаться решили срочно. "Но друзья сказали, что без праздника никак", – добавила девушка. Видео Николас Карма опубликовал на своей Instagram-странице.

В рубрике "Сколько стоит Look?" случайные прохожие рассказывают ведущему, в какую сумму им обошелся образ. Из-за спонтанного решения, свадебное платье и шубку невесте дала ее подруга, поэтому паре удалось сэкономить.

Приблизительно в 15 тысяч гривен молодоженам стоили обручальные кольца. "Каждая где-то по тысяч 7-8", – объяснил мужчина. Свой полный лук он оценил в 20 тысяч.

Однако, что поразило пользователей сети больше всего, так это образ девушки. Подняв платье, она показала сапоги, теплые носки и термоштаны. "Потому что мне кажется, что хорошая женщина – здоровая женщина", – объяснила она.

"Знаете, этот день для меня так важен. Это все же немного тяжело, когда ты любишь человека, ты хочешь с ним быть", – сказала невеста о своем любимом. В комментариях украинцы поздравили пару и отметили их искренность:

"Великолепная пара! Без понтов, без гламура, искренние и положительные! Долгих лет счастливой супружеской жизни!"

"Божееееее, я горжусь, что в нашем мире есть невероятно добрые и хорошие люди".

"Все по настоящему, искренне, открыто, а главное без пафоса".

"Какое искреннее и одновременно щемящее видео! Очень приятно видеть таких настоящих украинцев – умных, красивых, без понтов, которые любят друг друга".

"Как приятно видеть такую искреннюю девушку, такую настоящую, а не этих запонтованных девиц. Счастье молодым!"

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