Вместе прошли бои за Мариуполь, плен и долгую разлуку: сеть взволновали кадры помолвки защитника и защитницы. Фото и видео

Освобожденная из российского плена 28-летняя Галина Федишин, боевой медик, обручилась со своим 30-летним избранником, морским пехотинцем 36-й ОБМП Николаем Гриценяком. Защитники прошли бои за Мариуполь, пережили российский плен и долгую разлуку, но их любовь не пасовала перед трудностями и не сломалась.

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Об этом на своей странице в Facebook 4 января сообщил командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский. А украинцы пожелали влюбленным крепкого счастья, мира и исполнения мечты.

"Сегодня я стал свидетелем не просто помолвки, а настоящего триумфа любви! Эта любовь пережила испытания, способные сломить сильнейших, но не позволила сломить вас. Пара украинских морпехов показала, что настоящие чувства не знают преград, даже когда это ад на земле", – написал военный.

Галина Федишин родом из села Сваричев на Ивано-Франковщине и Николай с Донетчины вместе прошли бои за город-герой Мариуполь. Они попали в плен в мае 2022-го, когда выходили с "Азовстали". Влюбленные выдержали испытание неволей и долгую разлуку, но их сердца ни на мгновение не прекращали биться в унисон.

7 апреля 2021 года президент наградил сержанта 36-й ОБМП Галину Федишин орденом "За спасенную жизнь". Во время полномасштабной войны медик получила ранение. А потом был плен. Защитница вернулась в Украину во время обмена пленными 3 января 2024 года (всего обменяли 230 украинских военных и гражданских лиц).

Ее любимый Николай Гриценяк вернулся из российского плена в рамках обмена 21 сентября 2023 года (тогда в Украину вернули 215 военных, из них 108 защитников "Азовстали").

"Их чувства и преданность друг другу стали символами непобедимой веры и надежды. Их любовь – это всеобъемлющий свет, победивший тьму самых трудных времен! Поздравляю вас с этим новым началом! Ваша история – вдохновение для всей страны", – добавил Сергей Волынский.

В комментариях под его постом украинцы высказали молодым влюбленным искренние поздравления.

"Любовь всегда побеждает! Счастья на долгие годы!", "До слез! Спасибо, что поделились! Так счастлива за молодых! Пусть всю жизнь проживут в любви и мире!", "Боже, что-то невероятное. Пусть будут счастливы", "Слава морской пехоте! Крепкого счастья молодоженам!", "Счастья вам, здоровья, силы, добра", "Божественно! Благосклонности судьбы и исполнения мечтаний", "Это просто невероятная история любви! Счастья на долгие годы!" – написали пользователи сети.

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