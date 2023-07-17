Сколько продлится мобилизация в Украине и кого заберут на службу в августе: разъяснение

Во время военного положения, которое было введено из-за полномасштабного вторжения России в Украину, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют военную обязанность. Общая мобилизация в Украине продлена до 18 августа 2023 года.

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Однако есть определенные категории мужчин, которые могут получить отсрочку от мобилизации. OBOZREVATEL объясняет, кого заберут на службу в августе.

В настоящее время в Вооруженных силах Украины существует спрос на людей, которые владеют иностранными языками, в частности, английским, немецким и французским. Такие люди нужны на службе для сотрудничества с инструкторами из других стран, обучающими украинских военных работать с новыми видами вооружения.

На военную службу в августе 2023 года также могут призвать украинцев, ранее признанных пригодными и ограниченно пригодными. При этом есть ли у них опыт военной службы или нет, неважно.

Пригодность по состоянию здоровья определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК).

Поэтому в августе в Украине могут мобилизовать:

пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы;

пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

снятых и исключенных из военного учета мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (с "белым билетом"), признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВЛК (военно-врачебной комиссии), не совершавших тяжких преступлений.

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В нашей стране ранее приняли законопроекты для усовершенствования работы ВЛК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

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