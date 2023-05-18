'Сколько можно терпеть, над нами издеваются': россияне устроили истерику из-за взрыва на железной дороге в Крыму

В четверг во временно оккупированном Россией Крыме произошла "бавовна" на железной дороге. Поэтому у граждан государства-террориста России произошло очередное нападение истерики.

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Свои комментарии россияне высказали в пропагандистских Telegram каналах. После взрыва пять вагонов сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма. Пропагандисты утверждают, что в этих вагонах перевозили зерно.

Поэтому граждане РФ начали скулить о зерновом соглашении, которое накануне было продлено. Также они задавались вопросом, сколько еще должны терпеть издевательства.

Кроме того, россияне размечтались о мести и призывали совершать очередные убийства украинцев и теракты в мирных украинских городах.

Стоит отметить, что в так называемом "министерстве транспорта Крыма" заявили, что после взрыва временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь. Также известно, что повреждено около 50 метров железнодорожного полотна.

Напомним, с начала этого года на территории РФ и во временном оккупированном Крыму произошло как минимум 57 попыток диверсий. Под прицелом находились железная дорога, объекты минобороны России и энергетические объекты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину придется искать выход, когда вооруженные силы Украины дойдут до временно оккупированного Крыма. По его словам, сейчас ждать осталось недолго.

Стоит отметить, что бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что у нашей страны уже есть возможность начать деоккупацию временно захваченного Россией Крыма. По его мнению, в первую очередь полуостров нужно изолировать от страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Крыма Украина при необходимости применит любое не запрещенное оружие.