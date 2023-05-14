'Не долго осталось': Зеленский заявил, что Путину придется искать выход, когда ВСУ дойдут до Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину придется искать выход, когда вооруженные силы Украины дойдут до временно оккупированного Крыма. А, по его словам, этого момента ждать осталось недолго.

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Об этом глава государства рассказал итальянским СМИ. Он отметил, что Силы обороны скоро начнут контрнаступление и будут отталкивать российских оккупантов.

"Это точно произойдет", – заверил президент.

Он добавил, что из-за этого поддержка Путина среди российского общества будет уменьшаться.

"Он будет вынужден решать внутренние вопросы. Я в этом уверен. А у нас мотивация будет только увеличиваться", – заявил Зеленский.

Параллельно с этим, как он рассказал, будет организован саммит по украинской формуле мира. К нему будут привлечены многие специалисты и эксперты. Также будет разработан план, часть из пунктов которого будет введена без России, а для части все же понадобится некий представитель страны-агрессорки.

Зеленский подчеркнул, что когда ВСУ будут на административных границах Крыма, кремлевскому диктатору придется искать выход.

"Поверьте мне, когда мы будем на административных границах Крыма, его поддержка будет уменьшена, его окружение будет давить на него, чтобы найти выход. И ему придется находить его. Не долго осталось", – добавил он.

Стоит отметить, что бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что у нашей страны уже есть возможность начать деоккупацию временно захваченного Россией Крыма. По его мнению, в первую очередь полуостров нужно изолировать от страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Крыма Украина при необходимости применит любое не запрещенное оружие.