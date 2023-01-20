Скандальная блогерша Di.rubens, которая скрывается в Росії, снова судится с офицером ВСУ Анатолием Штефаном: детали новой жалобы

Скандальная блогерша Di.rubens – Таисия Маламан (Онацкая) продолжает судиться с офицером Вооруженных сил Украины Анатолием Штефаном, который также является блогером и известен под псевдонимом "Штирлиц". На этот раз Маламан подала жалобу в Кассационный гражданский суд Верховного суда.

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Перед этим ей отказывали в иске Соломенский районный суд Киева и Киевский апелляционный суд. Об этом в Facebook сообщил Юрий Мельник, адвокат из компании "Миллер", защищающий интересы Штефана.

"Теперь Кассационный гражданский суд Верховного Суда открыл производство по кассационной жалобе Маламан. При этом суд два раза давал ей возможность устранить недостатки поданной жалобы – в ней не было указано оснований кассационного обжалования и не предоставлены доказательства отправки копий документов другим участникам дела", – отметил он.

Теперь защита Штефана готовит отзыв на кассационную жалобу. Адвокат ждет судебного разбирательства по делу, чтобы снова защитить права офицера ВСУ.

Сам "Штирлиц" тоже отреагировал на новый иск Маламана. Он считал, что в истории с блогершей уже была поставлена точка, однако она решила идти до конца.

Штефан рассказал, что Di.rubens до сих пор находится в России, так что кассационную жалобу она подала онлайн, а ее отец в Киеве оплатил судебный сбор.

"Интересно что за все время, "маленькая украинка" ни разу на свою миллионную аудиторию не заявила свою позицию о войне. Даже когда бомбят город, где живут ее родители", – подчеркнул Штефан.

"Штирлиц" сообщил, что у Маламан теперь новый аккаунт в Instagram. А в TikTok она сменила ник на tomirixii. Профили девушка ведет из российского Калининграда.

Напомним, что за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ Маламан уехала в столицу страны-агрессора Москвы. Оттуда она продолжила попытки судиться со Штефаном, однако блогерше отказывали в исках.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Блогерша Di.rubens обнародовала видео, где она с улыбкой выбирает Россию среди других стран во время опроса. Сеть всколыхнула волна возмущения, после чего девушка удалила ролик, но его успел распространить офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

– Di.rubens обозвала защитника "позором украинской армии" и заявила, что пойдет в суд. Тем временем с девушкой отказались сотрудничать многие бренды, в частности Nestle, Borjomi, Prometheus, ASUS.

– 8 февраля Соломенский районный суд Киева отказал в иске блогерше Таисии Маламан (Di.rubens) к офицеру ВСУ Штефану и Министерству обороны. В то же время, суд отказал и во встречном иске.

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