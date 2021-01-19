Блогерша, выбравшая на Майдане Россию, обозвала офицера ВСУ "позором армии" и собралась в суд. Видео

Блогерша из Киева, известная в ТикТок под ником "di.rubens", решила подать в суд на офицера ВСУ Анатолия Штефана, который опубликовал скандальный ролик с ее участием. На видео ранее она, стоя на Майдане Незалежности, продемонстрировала свою симпатию стране-агрессору.

В своем ответе, опубликованном в Instagram, девушка назвала военного "позором украинской армии". Штефан в свою очередь заявил, что такая реакция – это "нонсенс"(чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Блогерша отметила, что информацию, которую распространяет Штефан, является "сфальсифицированной и заведомо ложной".

"В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для открытия уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства. Данная ситуация рассматривается в министерстве обороны", – сказала она.

На своей странице в Facebook офицер ВСУ отметил, что видео было в открытом доступе, а затем его удалили. Он считает, что такая реакция вместо того, чтобы пояснить свою позицию, является "нонсенсом".

"Знакомьтесь – позор украинской армии! Именно так мне решила ответить блогерша di.rubens, которая, улыбаясь, заявила о приверженности России на Майдане Незалежности на видео, которое я распространил. На видео, которое было в открытом доступе, но потом они его удалили. Она решила пойти другим путем, чем принести свои извинения, объяснить ситуацию и свою позицию. Она решила написать жалобу в Министерство обороны, чтобы я принес официальные извинения за ее же видео, где она с улыбкой выбирает Россию прямо на Майдане! Добавить на меня в суд за свое же видео, которое она публично выложила в соцсеть ТикТок. Нонсенс", – возмутился военный.

Также он назвал эту ситуацию "ударом по защитникам с ярко выраженным российским акцентом и русским языком".

Как сообщал OBOZREVATEL, блогерша из Киева "di.rubens" сняла ролик на Аллее Небесной Сотни, в котором продемонстрировала свою симпатию к России. Видео на своей странице тогда обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На кадрах девушке предлагали выбрать одну из двух стран, и та со смехом постоянно выбирала Россию, отдавая ей предпочтение даже перед собственной Родиной.

Позднее молодежь начала приняла участие во флешмобе, в рамках которого записывала в соцсетях ответ "di.rubens".