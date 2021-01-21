Nestlé, Borjomi и Prometheus разорвали сотрудничество с блогером Di.rubens из-за ролика с Майдана

Компании Nestle, Borjomi и Prometheus отказались от сотрудничества с блогером Таисией Маламан (Онацкой), известной как Di.rubens, из-за ее видеоролика о симпатии к России, снятого на Майдане Незалежности.

Так, Nestle обозначила свою позицию в одном из комментариев на официальной странице бренда в Facebook. В нем отмечается, что компания не разделяет взглядов своего бывшего партнера.

"Nestle руководствуется в своей деловой практике принципами добропорядочности и полного соблюдения всех законов. Мы разделяем украинские ценности и чтим нашу страну. С 1 января 2021 года мы не сотрудничаем с упомянутым блогером", – говорится в заявлении.

Кроме того, в сети обнародовали ответ Borjomi на запрос одного из пользователей. В письме указано, что рекламные ролики с продукцией этого производителя минеральной воды с участием блогера Di.rubens были отсняты до публикации скандального видео ею.

"Учитывая ситуацию, наша компания приняла решение удалить ролики с участием блогера с официальных страниц бренда и не сотрудничать с ней в будущем", – заверили в сообщении.

Отреагировала на ситуацию в Facebook и образовательная платформа онлайн-курсов Prometheus. Команда проекта отметила, что узнала в блогере школьницу, которая четыре года назад участвовала в создании видео бесплатного онлайн-курса Prometheus "Алгоритмы и проекты Scratch".

"Тогда будущая блогер спокойно записывала лекции на украинском и ничто не предвещало беды. Мы категорически не согласны с последними высказываниями Di.rubens и вместе с главным автором курса решили снять "Алгоритмы и проекты Scratch" с публикации на платформе для того, чтобы другой лектор мог перезаписать лекции, созданные ею", – отметили в посте.

Напомним, ранее о разрыве сотрудничества с блогером объявила компания "Алло", отметив, что поддерживает Украину.

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