Nestlé, Borjomi и Prometheus разорвали сотрудничество с блогером Di.rubens из-за ролика с Майдана
Компании Nestle, Borjomi и Prometheus отказались от сотрудничества с блогером Таисией Маламан (Онацкой), известной как Di.rubens, из-за ее видеоролика о симпатии к России, снятого на Майдане Незалежности.
Так, Nestle обозначила свою позицию в одном из комментариев на официальной странице бренда в Facebook. В нем отмечается, что компания не разделяет взглядов своего бывшего партнера.
"Nestle руководствуется в своей деловой практике принципами добропорядочности и полного соблюдения всех законов. Мы разделяем украинские ценности и чтим нашу страну. С 1 января 2021 года мы не сотрудничаем с упомянутым блогером", – говорится в заявлении.
Кроме того, в сети обнародовали ответ Borjomi на запрос одного из пользователей. В письме указано, что рекламные ролики с продукцией этого производителя минеральной воды с участием блогера Di.rubens были отсняты до публикации скандального видео ею.
"Учитывая ситуацию, наша компания приняла решение удалить ролики с участием блогера с официальных страниц бренда и не сотрудничать с ней в будущем", – заверили в сообщении.
Отреагировала на ситуацию в Facebook и образовательная платформа онлайн-курсов Prometheus. Команда проекта отметила, что узнала в блогере школьницу, которая четыре года назад участвовала в создании видео бесплатного онлайн-курса Prometheus "Алгоритмы и проекты Scratch".
"Тогда будущая блогер спокойно записывала лекции на украинском и ничто не предвещало беды. Мы категорически не согласны с последними высказываниями Di.rubens и вместе с главным автором курса решили снять "Алгоритмы и проекты Scratch" с публикации на платформе для того, чтобы другой лектор мог перезаписать лекции, созданные ею", – отметили в посте.
Напомним, ранее о разрыве сотрудничества с блогером объявила компания "Алло", отметив, что поддерживает Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
блогер Di.rubens обнародовала видео с Аллеи Небесной Сотни, где она с улыбкой выбирает Россию среди других стран во время опроса.
После волны возмущения в сети девушка удалила ролик, впрочем его успел распространить офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
Поэтому Онацкая обозвала защитника "позором украинской армии" и заявила, что пойдет в суд. Министерство обороны же тем временем призвало ее ответить на контрольный вопрос: Украина или Россия?
В итоге Di.rubens внесли в базу сайта "Миротворец".
20 января она выложила новое видео с ответом Минобороны. В нем девушка процитировала стихотворение из детсада о "маленькой украинке".