Скандальная блогерша Di.rubens из России пожаловалась на офицера ВСУ Штефана и бездействие полиции: детали жалобы и фото

Скандальная блогерша Di.rubens – Таисия Маламан (Онацкая), которая судится с офицером Вооруженных сил Украины Анатолием Штефаном, а по совместительству и блогером известным под псевдонимом "Штирлиц" пожаловалась на военного и бездействие полиции. Жалобу она написала прямо из России.

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Об этом "Штирлиц" сообщил в своем Telegram-канале. Он рассказал, что Di.rubens 23 января в очередной раз обратилась в полицию (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Очередной день – очередное заявление от таисии диРубенс. Тася не успокоилась и снова подала заявление в связи с "бездействием полиции Соломенского УП ГУНП в г. Киеве в Главное следственное управление Национальной полиции с заявлением о принятии необходимых мер по прекращению со стороны Штефана А.В. преследования и угроз физической расправой", – сообщил офицер.

Он заявил, что это "феерично", так как физически оппонентка находится в российском Калининграде.

"Если тебе в России так страшно при жизни, успокойся и возвращайся в Украину, здесь безопасно. А вообще это нонсенс. В этот раз она не обратилась за помощью родителей, проживающих в городе Киев, а сделала это по электронной подписи", – рассказал "Штрилиц".

Он также официально обратился в ПриватБанк, Службу безопасности Украины и Национальную полицию Украины, заявив, что Маламан является блогером, зарабатывающим на жизнь размещением рекламы в своих видеороликах в сети.

"Фактически она на постоянной основе предоставляет рекламные услуги, при этом она не зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель и проживает в г. Калининград. Есть основания подозревать, что она использует свой частный счет в АО КБ "ПриватБанк" в коммерческих целях", – заявил офицер.

По его словам, используя свою электронную подпись, блогерша сознательно отвлекает силы и средства обороны от выполнения задач, связанных с защитой Украины в связи с российской агрессией.

Более того, как утверждает Штефан, Маламан принимает участие в информационной кампании по дискредитации ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маламан подала жалобу в Кассационный гражданский суд Верховного суда. Хотя сам Штирлиц считал, что в истории с блогершей уже была поставлена точка, однако она решила идти до конца.

А все началось с того, что Di.rubens обнародовала видео, где она с улыбкой выбирает Россию среди других стран во время опроса. Сеть всколыхнула волна возмущения, после чего девушка удалила ролик, но его успел распространить офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Di.rubens обозвала защитника "позором украинской армии" и заявила, что пойдет в суд. Тем временем с девушкой отказались сотрудничать многие бренды, в частности Nestle, Borjomi, Prometheus, ASUS.

8 февраля Соломенский районный суд Киева отказал в иске блогерше Маламан к Штефану и Министерству обороны. В то же время, суд отказал и во встречном иске.

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