Российско-украинским отношениям хана: Скабеева устроила истерику после песни украинских военных о Путине. Видео

Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева разозлилась из-за того, что украинские военные на репетиции военного парада в Киеве исполнили известную песню о президенте России Владимире Путине харьковских ультрас. "Журналистка" пригрозила последствиями.

Выходку ведущая пропагандистского ток-шоу "60 минут" прокомментировала на телеканале "Россия-1" в прямом эфире. В связи с ситуацией Скабеева назвала государство "украинским талибаном" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также она заявила, мол, "соседнее государство пробило новое дно". Скабеева и другим способом оскорбила украинцев – сказав, что не показала ролик в эфире, чтобы "не рекламировать идиотов".

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Она считает, что после случившегося отношениям Украины и России "хана", если правоохранители "немедленно" не найдут и не накажут причастных публично. По ее словам, песня якобы оскорбила не только президента РФ, но и россиян.

"Будут ли включать эту кричалку в официальную часть парада – неизвестно. Но последствия будут. И сомневаться не стоит", – подытожила ведущая угрозой украинцам.

Осторожно, на видео – пропаганда РФ!

Напомним, украинские военнослужащие на Крещатике в Киеве спели нецензурную песню о президенте страны-агрессора Путине. Это произошло во время одной из репетиций парада ко Дню Независимости.

Песню о президенте РФ в исполнении украинских солдат можно посмотреть тут:

Как ранее писал OBOZREVATEL, исполнение напева харьковских ультрас военными вызвало шквал комментариев в социальных сетях. Нашлись и те, кто поддержал солдат, и те, кто раскритиковал их.