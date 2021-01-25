Синоптики пообещали Украине во вторник ветер и дождь со снегом

На всей территории Украины во вторник, 26 января, будет ветрено и пройдут дожди и мокрый снег.

Такой прогноз погоды дали синоптики "Укргидрометцентра". Температура воздуха ночью составит -2...-4°С, днем +2...+4°С.

Теплее всего будет в:

Симферополе – ночью 2–4, днем 10–12 градусов тепла;

Херсоне – ночью 2–4, днем 6–8 градусов выше нуля.

Относительно тепло будет и на востоке страны:

в Донецке и Харькове – ночью 2–4, днем 5–7 градусов выше нуля;

в Луганске днем столбик термометра покажет чуть меньше: 4–6 градусов со знаком плюс.

Холоднее всего будет в западной части страны: в Ужгороде, Ивано-Франковске, Львове, Ривному и Луцке днем и ночью температура воздуха ожидается в диапазоне -1...+1°С.

На востоке и юге пройдет дождь, в центре – снег с дождем, на западе – снег.

Ветер юго-западный, 7–12 м/сек, уточнили синоптики.

В Киеве будет облачно, дождь со снегом, ночью и днем термометр покажет 2–4 градуса тепла.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что во вторник, 26 января, в Украине ухудшится погода – возможны опасные метеорологические явления.

Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, плохие погодные условия могут привести к нарушению движения на отдельных участках дорог.